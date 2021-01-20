Блокировка популярных мессенджеров: причины и последствия

На Apple подали в суд с требованием удалить приложение Telegram из App Store. Такой же иск планируют подать и на Google, пишет The Washington Post. Есть версия, что мессенджеры рассматриваются некоторыми гигантами как альтернатива и угроза для соцсетей. Тот же "ТикТок" (сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании "ByteDance") набирает обороты гигантскими шагами. Поэтому, мол, их и начинают блокировать. Одной из причин блокировки является то, что Телеграм не принадлежит США, в отличие от WhatsApp и Viber. Вот ее и атакуют. О состоятельности подобной версии и о причинах и возможных последствиях подобных блокировок размышляли украинские эксперты.

Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк

"Telegram остался единственной крупной площадкой для свободы слова и убеждений"

Политический консультант, технолог, специалист по GR Андрей Бодров считает, что к Крещению два человека, о которых много говорят в мировых СМИ, получили два роскошных подарка.

Первый — Марк Гинсберг — президент американской некоммерческой организации Coalition for a Safer Web ("Коалиция за более безопасный интернет"), которая подала в суд на компанию Apple с требованием удалить один из популярнейших мессенджеров — Telegram из App Store (магазин приложений, раздел онлайн-магазина iTunes Store, содержащий различные приложения для мобильных телефонов iPhone, плееров iPod Touch и планшетов iPad, а также для персональных компьютеров Mac и позволяющий их купить, либо скачать бесплатно).

"Аргументировали, что Telegram якобы – рассадник экстремизма и ксенофобии. В нем все злодеи мира плетут заговоры и злодейства", — отмечает Андрей Бодров.

Вторым человеком, который получил подарок, по мнению эксперта, является один из создателей Telegram – Павел Дуров.

"Трампа уже блокировали в соцсетях, имеющих популярность в США. Теперь "пришли" и за Telegram, — говорит эксперт. — И хоть повод теперь более "обширен" по формулировке (экстремисты и контрабандисты, торговцы детской порнографией и оружием, оказывается, живут только в нем), но для думающего человека ясно – Трампа пытаются лишь и этой площадки коммуникации со своими сторонниками. Главный эффект поствыборной турбулентности в Штатах – Байден стал президентом только для половины американцев. Для электората Трампа Байден пришел к власти путем фальсификаций и подлога, а значит – президентом они его не считают".

По мнению Андрея Бодрова, для политикума США это – бомба замедленного действия. Используя инерцию недавних событий, республиканцы могут выстраивать ближайшие избирательные кампании низового и среднего уровня на мобилизации этой убежденности в неполной легитимности кандидата от демократов.

"Потому, — поясняет эксперт, — для демократов вопрос максимальной редукции любого общения Трампа и его команды с избирателями – вопрос политического выживания целого ряда губернаторов и других выборных чиновников. Т.е., иск фиксирует в сознании сторонников республиканцев тезис о том, что демократы боятся Трампа и нарушают базисные нормы американской демократии, превращают ее в плутократию, что ложится на и так благодатную почву неудовлетворенности избирателей своим государством".

Это, считает Андрей Бодров, дополнительно мобилизует электорат республиканцев и убеждает колеблющихся, что в победе Байдена "не всё так чисто".

Для Дурова, по мнению эксперта, подарок тоже существенный. Ведь блокировки Трампа в соцсетях и мессенджерах посылают сообщение всем, кто ищет коммуникаций, свободных от присмотра "большого брата": Telegram остался единственной крупной площадкой для свободы слова и убеждений.

"Думаю, именно это стало причиной массовой миграции пользователей в Telegram из других сервисов. На волне сообщений о том, что Telegram вскоре предложит механизмы монетизации трафика и даст пользователям возможность, минуя магазины приложений таких гигантов как Google и Apple, скачивать ПО напрямую (что еще больше популяризует мессенджер), коммуникационные "киты" испытывают нешуточное беспокойство за свою судьбу, — поясняет Андрей Бодров. — С моей точки зрения, это и есть истинная причина того, что появляются такие вот "прокси-воины", как Гинсберг, которые под лозунгами борьбы "за мир во всем мире по нашим правилам" отстаивают интересы крупных игроков".

"В мире есть инструмент цензуры, который не поддается контролю"

Политический эксперт, основатель социологической компании Active Group Андрей Еременко подчеркивает, что для понимания ситуации с рассмотрением требований об удалении приложения Telegram из App Store, а также вообще всего, что могут требовать или оспаривать касательно Сети, важно понимать принцип действия американских судов.

"Если в ЕС и Украине действует континентальное право (под любой повод есть закон), то в США – прецедентное право. То есть, там решение определенного суда по конкретному делу имеет силу источника права. Трамп в начале президентства начал раздавать указы, а суды – многие отменили. И даже сейчас результат выборов в США решался в судах", — напоминает эксперт.

По его словам, решение, которое будет принято в отношении Telegram, TikTok или другой платформы, будет иметь важнейшее значение.

"Это не только история конкурентной борьбы. Да, попытка удалить Telegram из App Store не остановит падение Facebook (если допустить, что он стоит за подобным иском). Оттуда сейчас массово уходят по куче причин, связанных с политикой Facebook, которая нравятся далеко не всем, — отмечает Андрей Еременко. — Но есть и другая ситуация. Вы вкладываете ресурсы в свою страницу, а Facebook может ее удалить, даже не объяснив причин. Пользовательское сообщение читали? Нет? Ну, так читайте".

Эксперт напоминает, что если власти любого государства захотят закрыть любое СМИ, то они должны соответствовать процедуре. В то время как соцсети могут удалить любой аккаунт (в том числе и многомиллионный) даже не объясняя причин.

"Если госчиновники практически любого государства попытаются закрыть СМИ, им придется провести определенные процедуры, а само СМИ может это закрытие обжаловать. Вы можете выстроить защиту. В истории с Facebook, Twitter, YouTube и т.д. вы можете вложить уйму сил и средств в развитие своей страницы или аккаунта, а потом вас – раз! – и прикроют. Без четкого объяснения причин и права на апелляцию, — отмечает эксперт. — И ответ на это противоречие – то же важная тема этого суда".

То есть в мире есть инструмент цензуры, который не поддается контролю.

"И разборка в американском суде должна происходить, как мне кажется, именно вокруг того, кто и почему может заниматься закрытием или не закрытием страниц в соцсетях, которые де-факто стали медиа, — говорит Андрей Еременко. — Понятно, что Facebook или Twitter — частная лавочка. Не хочешь сидеть тут, не сиди. Но вы ведь вкладывали в свою страничку время, деньги, а то и душу. А теперь вас тупо "сносят". Именно поэтому в топ выходят системы и расширения, которые будут обходить такие запреты. Которые гарантируют вам неприкосновенность. В какой-то мере. А также более предсказуемые и менее репрессивные платформы типа Telegram, TikTok и так далее. Явные конкуренты гигантам, которые могут оказаться колоссами на глиняных ногах. И в условиях обостряющейся конкуренции на рынке гаджетов, в условиях усиливающегося влияния соцсетей и мессенджеров, нас вскоре, думаю, ожидает более широкая дискуссия — кто и почему имеет право ограничивать в Сети".

Как сообщал портал "Комментарии", основатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал об изменениях в работе сервиса. По его словам, со следующего года мессенджер начнет монетизироваться для того, чтобы поддерживать большие затраты на серверы и трафик.





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