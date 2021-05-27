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Безос уходит с поста главы Amazon: известна точная дата

Amazon ранее объявила о плане смены генерального директора

сегодня, 00:53
Автор:

Ольга Чародий

Еще совсем недавно один из самых богатых людей планеты Джефф Безос, как и обещал, уходит с поста главы компании Amazon. На следующий день после Дня независимости США Джефф Безос оставит корпорацию, которую он основал почти три десятилетия назад. Об этом сообщает Yahoo Entertainment.

Безос уходит с поста главы Amazon: известна точная дата

Джефф Безос (фото из открытых источников)

Вчера состоялось собрание акционеров компании Amazon, на котором без  пяти минут бывший глава объявил, что уйдет с поста главного исполнительного директора 5 июля, после чего Энди Ясси, который в настоящее время является генеральным директором Amazon Web Services, займет его место.

Amazon ранее объявила о плане смены генерального директора. Безос не намерен уходить далеко – он по-прежнему будет участвовать в принятии важных решений в компании в качестве исполнительного председателя.

"Я очень рад перейти на должность исполнительного председателя, где я сосредоточу свою энергию и внимание на новых продуктах и ранних инициативах", – сказал Безос.

 Как сообщали ранее Джефф Безос написал прощальное письмо акционерам в качестве главы компании. В нем он пообещал заботиться обо всех сотрудниках и призвал не становиться "нормальными". Его должность займет Энди Ясси — нынешний руководитель подразделения Amazon Web Services. В письме Джефф Безос дал несколько установок, а также советов, пишет CNBC.

По словам Безоса, главная новая цель Amazon — стать "лучшим работодателем на Земле". Среди прочего основатель отметил, что компания стала примером для конкурентов, установив минимальную зарплату $ 15 в час, что увеличило среднюю зарплату в других компаниях на рынке на 4,7%.


 


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Источник: https://consent.yahoo.com/v2/collectConsent?sessionId=3_cc-session_53b6c210-95aa-4e29-bfaf-d94
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