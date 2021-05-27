Безос уходит с поста главы Amazon: известна точная дата

Еще совсем недавно один из самых богатых людей планеты Джефф Безос, как и обещал, уходит с поста главы компании Amazon. На следующий день после Дня независимости США Джефф Безос оставит корпорацию, которую он основал почти три десятилетия назад. Об этом сообщает Yahoo Entertainment.

Джефф Безос (фото из открытых источников)

Вчера состоялось собрание акционеров компании Amazon, на котором без пяти минут бывший глава объявил, что уйдет с поста главного исполнительного директора 5 июля, после чего Энди Ясси, который в настоящее время является генеральным директором Amazon Web Services, займет его место.

Amazon ранее объявила о плане смены генерального директора. Безос не намерен уходить далеко – он по-прежнему будет участвовать в принятии важных решений в компании в качестве исполнительного председателя.

"Я очень рад перейти на должность исполнительного председателя, где я сосредоточу свою энергию и внимание на новых продуктах и ранних инициативах", – сказал Безос.

Как сообщали ранее Д жефф Безос написал прощальное письмо акционерам в качестве главы компании. В нем он пообещал заботиться обо всех сотрудниках и призвал не становиться "нормальными". Его должность займет Энди Ясси — нынешний руководитель подразделения Amazon Web Services. В письме Джефф Безос дал несколько установок, а также советов, пишет CNBC.

По словам Безоса, главная новая цель Amazon — стать "лучшим работодателем на Земле". Среди прочего основатель отметил, что компания стала примером для конкурентов, установив минимальную зарплату $ 15 в час, что увеличило среднюю зарплату в других компаниях на рынке на 4,7%.



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