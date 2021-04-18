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Джефф Безос написал последнее письмо в должности гендиректора Amazon

Также Безос в письме посвятил ценностям Amazon

сегодня, 22:12
Автор:

Ольга Чародий

Основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос написал прощальное письмо акционерам в качестве главы компании. В нем он пообещал заботиться обо всех сотрудниках и призвал не становиться "нормальными".

Джефф Безос написал последнее письмо в должности гендиректора Amazon

Джефф Безос (фото из открытых источников)

Его должность займет Энди Ясси — нынешний руководитель подразделения Amazon Web Services. В письме Джефф Безос дал несколько установок, а также советов, пишет CNBC.

По словам Безоса, главная новая цель Amazon — стать "лучшим работодателем на Земле". Среди прочего основатель отметил, что компания стала примером для конкурентов, установив минимальную зарплату $ 15 в час, что увеличило среднюю зарплату в других компаниях на рынке на 4,7%.

Также Безос в письме посвятил ценностям Amazon. Он отметил, что для успеха в бизнесе, и в целом по жизни, нужно создавать больше, чем потребляешь. По словам Безоса, цель человека и компании должна заключаться в создании ценности для всех, с кем взаимодействует.

 Напомним, один из богатейших людей планеты, основатель и генеральный директор  Amazon Джефф Безос заявил о своем желании покинуть пост. Смена генерального директора Amazon должна произойти в конце текущего года. Однако Безос не намерен полностью выходить из руководства компании — он станет  исполнительным председателем правления. Безос также уточнил, что он продолжит заниматься важными проектами Amazon, но у него также будет больше времени, чтобы сосредоточиться на Bezos Earth Fund, его космической компании Blue Origin, The Washington Post и Amazon Day 1 Fund.

Как сообщал портал "Комментарии", глава Amazon Джефф Безос завершил неделю гонок против основателя Tesla Илона Маска, вновь став самым богатым человеком в мире, с оценочным чистым капиталом в 181,5 млрд  долл.




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Источник: https://www.cnbc.com/2021/04/15/jeff-bezos-releases-final-letter-to-amazon-shareholders.html
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