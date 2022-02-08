Без Facebook "жить хорошо": страны ЕС ответили на угрозы Цукерберга заблокировать соцсети

Завуалированная угроза Meta Platforms выйти из Европы из-за заблокированных переговоров по правилам конфиденциальности, кажется, даже понравилась двум ведущим немецким и французским политикам. Об этом сообщает Bloomberg.

Министр экономики Германии Роберт Хабек и министр финансов Франции Бруно Ле Мер во время пресс-конференции в Париже - Reuters

"После взлома я четыре года жил без Facebook и Twitter, и жизнь была фантастической", — сказал журналистам министр экономики Германии Роберт Хабек на мероприятии вместе с министром финансов Франции Бруно Ле Мером в Париже в понедельник, 7 февраля.

Министры ответили на комментарии в ежегодном отчете Meta, опубликованном в четверг, предупреждая, что если Европа не сможет полагаться на новые или существующие соглашения для перемещения данных, то, "вероятно, компания не сможет предложить ряд наших наиболее значимых продуктов и услуг, в том числе Facebook и Instagram в Европе".



"Я могу подтвердить, что без Facebook жизнь очень хороша, и что мы жили бы очень хорошо без Facebook. Цифровые гиганты должны понимать, что европейский континент будет сопротивляться и будет подтверждать свой суверенитет", – добавил Ле Мер.

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Европейский Союз "это такой большой внутренний рынок с такой большой экономической силой, что если мы будем действовать в единстве, нас не испугает что-то подобное", – сказал Хабек.

Между тем, Ле Мер перечислил способы, которыми европейские правительства бросают вызов технологическим гигантам, в частности, правилами конфиденциальности, налогообложением и блокированием развития цифровых валют.

Как сообщали ранее "Комментарии", в отчете, представленном Meta Комиссии по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange Commission; SEC), компания изложила сценарий, при котором ей придется закрыть социальные сети Facebook и Instagram в Европе.

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