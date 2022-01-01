Техно-итоги-2021: какие гаджеты, роботы и космические технологии удивляли нас в уходящем году



















Несмотря на пандемию, 2021 год был богат на события в техносфере и успел удивить необычными гаджетами, роботами, световыми шоу дронов и воплощением в жизнь культовой фантастики.

Робот София. Фото: Фокус





Надвигающийся “Чипагеддон”





Пандемия COVID-19 стала мощным вызовом не только для здравоохранительных систем стран мира, но и для сферы технологий. Начало 2021 года ознаменовалось вызревающим ещё с прошлого года глобальным логистическим коллапсом. В связи с коронавирусом цены на транспортировку продукции выросли в разы. Забирать пустую партию контейнеров, доставивших в пункт назначения груз медицинских масок и перчаток стало попросту невыгодно, что привело к катастрофической нехватке тары и росту цен на неё. К примеру, если раньше доставить стандартный 40-футовый грузовой контейнер из Китая в США стоило $4700, то сегодня за это удовольствие придётся заплатить не менее $21000. Подорожание всерьёз затронуло мировых производителей автомобильной, бытовой, а также компьютерной техники и вполне может привести к так называемому “чипагеддону” — дефициту электронных чипов. Мировой лидер рынка полупроводников — тайваньская компания TSMC уже анонсировала подорожание своей продукции в 2022 году на 10-20%, что само собой отразится на ценах на электронику уже в ближайшем будущем.





Эра дронов





Впрочем, серьёзно затормозить тяжёлую поступь прогресса пандемии вряд ли удастся. О революции малой беспилотной авиации эксперты говорят уже как о свершившемся факте. Причём “вождём” этого большого технического переворота вполне предсказуемо стала Поднебесная — сегодня китайской компанией DJI контролируется до 80% мирового рынка БПЛА. Успехи их ближайших американских конкурентов на порядок скромнее — у тех же Intel эта доля составляет всего 4%.





В КНР профессия оператора дрона включена в список одной из самых востребованной в стране. Планируется, что уже в следующем году стране потребуется до 1 млн. специалистов. Так что световым шоу из квадрокоптеров (чьё число в одном ансамбле пока может ограничиваться 3050 аппаратами) в Китае сегодня уже никого не удивишь. Из дронов даже выкладывали картины Ван Гога, а в апреле текущего года стриминговая компания Bilibili в вечернем небе Шанхая составила из них QR-код, который вел на стартовую страницу сервиса. Правда, иногда эффектное световое шоу может превратиться в не менее эффектный дождь из дронов





Дождь из дронов в Китае





Использование дронов в КНР для частных лиц — дело достаточно рискованное. Там это прерогатива государства и “проверенных” компаний.





Сфера применения БПЛА сегодня достаточно широка. Особенно с учётом того, что уже существуют модели способные перевозить до 500 килограммов полезного веса. Это и замена пилотной сельскохозяйственной авиации при обработке полей, и инспекция с воздуха различных объектов, и, конечно, доставка грузов. Тем не менее новых ниш для использования беспилотников ещё предостаточно. Так, шанхайская компания AutoFlight планирует выпустить к 2025 году летающее такси для перевозки пассажиров, а в США не так давно был запущен стартап для восстановления лесных насаждений после пожаров. БПЛА буквально бомбардируют выгоревшие площади специальными капсулами с семенами деревьев и удобрениями для их роста.





В Украине тестирование дронов-курьеров было запущено “Новой Почтой” в ноябре текущего года. Полноценный запуск авиауслуги должен состояться уже летом-осенью следующего года.





Новости робототехники





Весь 2021 год любителей робототехники своими вирусными роликами с танцующими роботами и релизами радовала американская Boston Dynamics. Несмотря на отставку из рядов Нью-Йоркской полиции робопса Digidog в связи с негативной реакцией общественности и наступающих на пятки роботостроителей из Китая, компания решила не унывать и презентовала новых роботов-грузчиков Stretch, оснащённых специальными присосками и способных поднимать грузы до 23 кг, а также перемещать за час около 800 коробок.





Настоящая находка для таких гигантов как Amazon — машины не нуждаются в профсоюзах (с ними у гиганта электронной коммерции в последнее время много проблем), а управлять таким роботом достаточно легко. Во всяком случае, по словам создателей.





Роботы с лапами ястреба, робособаки и роботы-баристы, — в 2021 году всё это уже далеко не новое слово в технике. В этом плане интересна разработка команды ученых Американского химического общества (ACS Nano), которые разработали крошечных роботов, точнее — микроботов, напечатанных на 3D-принтере и способных доставить противоонкологические препараты прямо в опухоль. По мнению учёных, это должно уменьшить необходимую дозу лекарства, и, соответственно, снизить побочные эффекты от их применения при лечении раковых заболеваний.





По уровню совершенствования роботехники за последнее время удобно судить по роботессе Софии, представленной в 2016 году (если помните, это тот “очеловеченный” робот, который в шутку грозился уничтожить человечество),













и андроиду Аmeca , которого презентовала не так давно британская компания Engineered Arts.









Не нужно быть большим специалистом, чтобы заметить разницу в уровне проработки мимики и движений этих двух имитирующих человека механизмов. А ведь между их созданием лежит всего лишь пятилетний промежуток.





Гаджеты: от защитных масок к космическим ракетам





Пандемия не могла не оставить след в индустрии гаджетов. Will.i.am — лидер группы Black Eyes Peas, занимающийся кроме музыкальной деятельности разными креативными проектами, презентовал в начале текущего года “умную” маску — Xupermask. Впервые она появилась в клипе к композиции Girl Like Me, снятом совместно с латиноамериканской певицей Шакирой.













Соавтором девайса стал специалист по футуристическим костюмам Хосе Фернандес — создатель скафандров для астронавтов SpaceX и супергеройских одеяний для вселенной Marvel. Сама маска выполнена из силикона и сетчатой ткани, оснащена светодиодной подсветкой, bluetooth, шумоподавляющими наушниками и зарядом батареи на 7 часов. Главная “фича” Xupermask — HEPA-фильтры высокой степени эффективности, широко используемые в промышленности. Цена у модного гаджета соответствующая — $300 за штуку.





В апреле этого года компания Apple наконец-то выпустила спасение для забывчивых людей - брелоки AirTag — небольшие маячки, которые могут крепиться к различным предметам (кошельку, ключам, пульту управления телевизором и т.д.) и облегчают их дальнейший поиск в случае пропажи. Приборчики имеют простое устройство и синхронизируются с IPhone владельца. Через него-то, а точнее через приложение FindMy и можно отследить месторасположение потери. AirTag обладают хорошим запасом прочности — маячки выдерживают полный цикл стирки в стиральной машине, заморозку и падение с небольшой высоты.





К слову, криминальное применение на первый взгляд безобидному девайсу уже успели найти канадские угонщики автомобилей, использующие его для отслеживания премиальных транспортных средств. Злоумышленники крепили маячок в труднодоступных местах автомобиля — бамперах, фаркопах, а потом спокойно находили транспортное средство и похищали. В свою очередь Apple попыталась бороться с похитителями с помощью сокращения возможного времени поиска маячка с 3 суток до 8 часов.





Среди других гаджетов этого года можно выделить ещё несколько интересных устройств.





Модульный ноутбук Framework, получивший самую высокую оценку экспертов за ремонтопригодность — 10 из 10 (у “яблочной” техники этот показатель стабильно набирает по 2-3 балла).













Заменить самостоятельно (никакого клея! все крепления только на болтах и магнитах) можно любую деталь, которая к тому же снабжена собственным QR-кодом. Так что заказать новый модуль взамен вышедшего из строя не составит никакого труда.





Устройства OrCam MyEye и OrCam MyReader, созданные для помощи слабовидящим и незрячим людям. Эти портативные гаджеты с помощью искусственного интеллекта способны озвучивать текст, распознавать лица и определять товары.

Рабочим в условиях шумного производства может пригодится девайс mobiWAN. Небольшой приборчик, крепящийся к рабочей каске в области затылка, способен обеспечивать голосовую связь даже в самых шумных условиях. А на радость гигантоманам в 2021 году был презентован огромный 3D-принтер для печати из металла Relativity Space, способный напечатать корпус для настоящей космической ракеты всего за два месяца.





Киносаги “Звёздные войны” и “Армагеддон”, воплощенные в жизнь





Уходящий год может остаться в истории как стартовый для гонки вооружений в космосе, о чём уже предупреждают эксперты из Великобритании. Испытания противоспутникового оружия были проведены всеми ключевыми космическими державами, включая США, Индию, Китай и Россию. Последняя провела стрельбы в вакууме в середине ноября, когда на орбите был уничтожен недействующий российский космический аппарат “Целина-Д”, находившийся там с 1982 года. Не фоне исследований учёных, недавно подсчитавших, что околоземные астероиды могут содержать драгоценные металлы на сумму 11,65 триллионов долларов, дело может принять нешуточный оборот. Нетрудно представить себе ситуацию, когда за такой драгоценный куш в космосе могут развернуться настоящие звёздные войны.





Если опустить новости о целой череде миллиардеров, посещающих космос или верхние слои атмосферы, то главным ньюсмейкером о космических технологиях по праву следует считать компанию Илона Маска Space X. Летом этого года ракетостроители завершили установку 29 двигателей Raptor на прототип ракетного ускорителя Super Heavy, который по замыслу своих создателей должен превзойти по мощности абсолютного рекордсмена по грузоподъёмности — американскую трёхступенчатую ракету-носитель “Сатурн-5”, использовавшуюся с 1967 по 1973 для пилотируемых полётов на Луну.





В будущем Super Heavy должна стать частью многоразовой транспортной системы для вывода на орбиту больших грузов, а в связке с космическим кораблём Starship должна будет бороздить космические пространства и доставлять людей на Марс и Луну.





Когда будут возможны межпланетные перелёты — неизвестно. Конкретные даты не называются, но произойдёт это, по словам Маска, не ранее 2024 года. Так что пока детищу Space Х удалось побить только рекорд по габаритам ракеты — суммарная высота Super Heavy с водружённым на неё двухступенчатым прототипом Starship составила 120 метров.





Также совместно с американским аэрокосмическим агентством NASA Space Х занята воплощением в жизнь сюжета культовой картины “Армагеддон”. Правда, в отличии от основного сюжета фильма в реальности пришлось обойтись без Брюса Уиллиса и компании бурильщиков. В конце ноября уходящего года в космос была запущена ракета-носитель Falcon 9 с аппаратом миссии Double Asteroid Redirection Test (DART), который должен на огромной скорости столкнуться со 160-метровым астероидом Диморф, находящимся от нас на расстоянии 11 миллионов километров. Произойдёт это в начале октября 2022 года.













Таран необходим для изменения траектории движения Диморфа. Само небесное тело никакой опасности для Земли конечно же не представляет. В рамках миссии учёные хотят всего лишь проверить эффективность подобного способа защиты нашей планеты от летящих астероидов.





Ранее интернет-портал "Комментарии" подвел экономические итоги 2021 года.

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