Виробник порнофільмів вирахував таємничого торрент-пірата: слід привів до Meta

Компанія — виробник порнофільмів спробувала встановити особу користувача, який стояв за активністю у файлообмінній мережі. Отримані дані вивели розслідування далеко за межі звичайної справи про порушення авторських прав.

Ноутбук і цифрові технології. Фото: LUNEMax / Pixabay

Від анонімного користувача до співробітника Reality Labs

Компанія Strike 3 Holdings звернулася до суду, щоб встановити особу власника IP-адреси, з якої фіксувалися завантаження через BitTorrent. Після отримання даних від інтернет-провайдера вона заявила, що користувачем виявився керівник Reality Labs — підрозділу Meta, що розробляє гарнітури Quest.

Ім'я та посада співробітника поки що приховані. Strike 3 стверджує, що з його домашнього підключення було зафіксовано майже 20 тисяч завантажень.

Серед файлів були телешоу, фільми, програми, книги, порнофільми та контент для віртуальної реальності. Компанія вважає, що такий обсяг активності може вказувати на використання файлів для досліджень чи навчання ШІ.

До чого тут позов на 446 мільйонів доларів

Strike 3 намагається пов'язати цю справу з окремим позовом проти Meta на 446 мільйонів доларів. Компанія звинувачує технологічного гіганта у використанні 2973 її фільмів для навчання ШІ-моделей.

Особливу увагу привернув час завантаження. За версією Strike 3, активність із домашньої IP-адреси почалася незабаром після того, як компанія направила Meta докази BitTorrent-активності з корпоративних адрес.

Meta заперечує такий зв'язок. У компанії вказують, що IP-адреса сама по собі не доводить, хто саме здійснював завантаження і з якою метою. Також Meta не визнає, що домашня активність співробітника пов'язана з його роботою.

Strike 3 просить суд об'єднати дві справи. Якщо вимогу задовольнять, домашні завантаження можуть стати частиною доказів у багатомільйонній суперечці з Meta. Поки що імовірний користувач залишається анонімним.