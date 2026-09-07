Производитель порнофильмов вычислил таинственного торрент-пирата: след привёл к Meta

Компания производитель порнофильмов попыталась установить личность пользователя, стоявшего за активностью в файлообменной сети. Полученные данные вывели расследование далеко за пределы обычного дела о нарушении авторских прав.

Ноутбук и цифровые технологии. Фото: LUNEMax / Pixabay

От анонимного пользователя до сотрудника Reality Labs

Компания Strike 3 Holdings обратилась в суд, чтобы установить личность владельца IP-адреса, с которого фиксировались загрузки через BitTorrent. После получения данных от интернет-провайдера она заявила, что пользователем оказался руководитель Reality Labs — подразделения Meta, разрабатывающего гарнитуры Quest.

Имя и должность сотрудника пока скрыты. Strike 3 утверждает, что с его домашнего подключения было зафиксировано почти 20 тысяч загрузок.

Среди файлов были телешоу, фильмы, программы, книги, порнофильмы и контент для виртуальной реальности. Компания считает, что такой объём активности может указывать на использование файлов для исследований или обучения ИИ.

К чему здесь иск на 446 миллионов долларов

Strike 3 пытается связать это дело с отдельным иском против Meta на 446 миллионов долларов. Компания обвиняет технологического гиганта в использовании 2973 её фильмов для обучения ИИ-моделей.

Особое внимание привлекло время загрузок. По версии Strike 3, активность с домашнего IP-адреса началась вскоре после того, как компания направила Meta доказательства BitTorrent-активности с корпоративных адресов.

Meta оспаривает такую связь. В компании указывают, что IP-адрес сам по себе не доказывает, кто именно совершал загрузки и с какой целью. Также Meta не признаёт, что домашняя активность сотрудника была связана с его работой.

Strike 3 просит суд объединить два дела. Если требование удовлетворят, домашние загрузки могут стать частью доказательств в многомиллионном споре с Meta. Пока предполагаемый пользователь остаётся анонимным.

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