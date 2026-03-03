Чи підтримують українці блокування Telegram: результати опитування

Понад 75% наших співвітчизників не підтримують блокування Telegram в Україні, однак виступають за активніший контроль з боку правоохоронців. Як інформує портал "Коментарі", про це свідчать результати опитування Соціологічної групи Рейтинг (Rating Group).

Telegram. Фото: з відкритих джерел

Згідно з даними дослідження, 76% опитаних проти повного блокування Telegram в Україні. Водночас 16% громадян підтримують таку ідею.

Більшість респондентів підтримують посилення контролю правоохоронних органів над месенджером, а 41% українців проти цього.

Думки опитаних щодо впливу месенджера на національну безпеку розходяться. Зокрема, близько третини українців вважають, що ніякого впливу нема, а ще чверть вагається з відповіддю.

Водночас 28% респондентів відповіли, що Telegram негативно впливає на національну безпеку.

Більшість опитаних (72%) вважає, що месенджер жодним чином не впливає на їхню особисту безпеку. Лише 8% вважають, що користування Telegram негативно впливає на їхню безпеку, а 15% — що позитивно.

Читайте також на порталі "Коментарі" — міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко висловив позицію щодо майбутнього месенджера Telegram в умовах воєнного стану. На думку очільника МВС, повна заборона платформи є технічно неможливою, проте держава має розглянути варіанти її регулювання.

Клименко наголосив, що відповідальність за таке рішення лежить не лише на силових структурах. На його переконання, відповісти на питання щодо долі месенджера мають не тільки МВС або СБУ, а й "українське суспільство".

Також видання "Коментарі" писало – український військовий із позивним "Осман" висловився щодо дискусії навколо можливого обмеження Telegram у контексті вербування для диверсій та терактів.



