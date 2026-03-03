logo

Поддерживают ли украинцы блокирование Telegram: результаты опроса

Большинство респондентов поддерживают усиление контроля правоохранительных органов над мессенджером, а 41% украинцев против этого

3 марта 2026, 13:53
Более 75% наших соотечественников не поддерживают блокировку Telegram в Украине, однако выступают за более активный контроль со стороны правоохранителей. Как сообщает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы Рейтинг (Rating Group).

Поддерживают ли украинцы блокирование Telegram: результаты опроса

Telegram. Фото: из открытых источников

Согласно данным исследования, 76% опрошенных против полной блокировки Telegram в Украине. В то же время, 16% граждан поддерживают такую идею.

Большинство респондентов поддерживают ужесточение контроля правоохранительных органов над мессенджером, а 41% украинцев против этого.

Мнения опрошенных по поводу влияния мессенджера на национальную безопасность расходятся. В частности, около трети украинцев считают, что никакого влияния нет, а еще четверть затрудняется ответить.

В то же время, 28% респондентов ответили, что Telegram негативно влияет на национальную безопасность.

Большинство опрошенных (72%) считают, что мессенджер никоим образом не влияет на их личную безопасность. Только 8% считают, что использование Telegram негативно влияет на их безопасность, а 15% — что положительно.

Читайте на портале "Комментарии" — министр внутренних дел Украины Игорь Клименко высказал позицию относительно будущего мессенджера Telegram в условиях военного положения. По мнению главы МВД, полный запрет платформы технически невозможен, однако государство должно рассмотреть варианты ее регулирования.

Клименко подчеркнул, что ответственность за такое решение лежит не только на силовых структурах. По его убеждению, ответить на вопрос о судьбе мессенджера должны не только МВД или СБУ, но и "украинское общество".

Также издание "Комментарии" писало – украинский военный с позывным "Осман" высказался по поводу дискуссии вокруг возможного ограничения Telegram в контексте вербовки для диверсий и терактов.




Источник: https://www.ratinggroup.ua/news/telegram-feb2026
