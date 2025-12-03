Заробляють на третину більше: як ШІ допомагає будівельникам

Розвиток технологій штучного інтелекту позначився на будівельній галузі у світі. Зокрема, цей бум значно вплинув на компанії, що зводять масштабні центри обробки даних.

Фахівці, які переходять працювати на будівництво таких центрів, у середньому починають заробляти на 25–30% більше, ніж на попередніх місцях роботи. Подекуди їхні доходи зростають ще суттєвіше, пише The Wall Street Journal.

Серед таких фахівців — Демонд Чемблісс із Огайо. Раніше він мав невеликий бізнес із монтажу гіпсокартону в Коламбусі, однак вирішив змінити напрямок і обійняв посаду керівника на будівельному майданчику центру обробки даних.

"З квітня Чемблісс працює в нічну зміну, керуючи командою з 200 зварювальників, сантехніків і електриків на будівельному майданчику місцевого дата-центру. Він заробляє понад 100 тисяч доларів на рік — значне збільшення порівняно з попередньою зарплатою — їздячи на візку під прожекторами, контролюючи доставку та обладнання та слідкуючи, щоб усе йшло за графіком", — пише видання.

Високі доходи демонструють і інші спеціалісти галузі. Так, в Орегоні експерт з електробезпеки Марк Беннер отримує близько 225 тисяч доларів на рік, а електрик Ендрю Мейсон у Північній Вірджинії заробляє понад 200 тисяч, контролюючи роботу персоналу одразу на шести об’єктах.

Привабливими є не лише зарплати. Зокрема, компанії заманюють будівельників додатковими пільгами: облаштованими теплими наметами для відпочинку, безкоштовним харчуванням, щоденними бонусами та навіть можливістю дистанційної роботи в управлінні проєктами.

На деяких майданчиках робітникам пропонують доплату у 100 доларів за кожен відпрацьований день, що помітно підвищує загальний дохід.

Будівельний бум у сфері АІ нині пов’язаний із масштабними планами таких гігантів, як Amazon, Google і Microsoft, які активно зводять сотні нових дата-центрів. Однак, процесу заважає гостра нестача кадрів. За оцінками галузевої асоціації Associated Builders and Contractors, дефіцит кваліфікованих працівників у США сягає приблизно 439 тисяч осіб.

