Зарабатывают на треть больше: как ИИ помогает строителям
commentss НОВОСТИ Все новости

Зарабатывают на треть больше: как ИИ помогает строителям

Стремительное развитие искусственного интеллекта неожиданно стало мощным импульсом для строительной отрасли.

3 декабря 2025, 22:39
Автор:
Маламура Сергій

Развитие технологий искусственного интеллекта отразилось на строительной отрасли в мире. В частности, этот бум оказал большое влияние на компании, возводящие масштабные центры обработки данных.

Искусственный интеллект. Фото: из открытых источников

Искусственный интеллект. Фото: из открытых источников

Специалисты, которые переходят на строительство таких центров, в среднем начинают зарабатывать на 25–30% больше, чем на предыдущих местах работы. Кое-где их доходы растут еще более существенно, пишет The Wall Street Journal.

Среди таких специалистов – Демонд Чемблисс из Огайо. Ранее у него был небольшой бизнес по монтажу гипсокартона в Коламбусе, однако решил изменить направление и занял должность руководителя на строительной площадке центра обработки данных.

"С апреля Чемблисс работает в ночную смену, руководя командой из 200 сварщиков, сантехников и электриков на строительной площадке местного дата-центра. Он зарабатывает более 100 тысяч долларов в год — значительное увеличение по сравнению с предыдущей зарплатой — ездя на тележке под прожекторами, контролируя доставку и оборудование и следя за тем, чтобы все шло по графику", — пишет издание.

Высокие доходы показывают и другие специалисты отрасли. Так, в Орегоне эксперт по электробезопасности Марк Беннер получает около 225 тысяч долларов в год, а электрик Эндрю Мэйсон в Северной Виргинии зарабатывает более 200 тысяч, контролируя работу персонала сразу на шести объектах.

Привлекательны не только зарплаты. В частности, компании привлекают строителей дополнительными льготами: обустроенными теплыми палатками для отдыха, бесплатным питанием, ежедневными бонусами и даже возможностью дистанционной работы в управлении проектами.

На некоторых площадках рабочим предлагают доплату 100 долларов за каждый отработанный день, что заметно повышает общий доход.

Строительный бум в сфере АИ в настоящее время связан с масштабными планами таких гигантов, как Amazon, Google и Microsoft, активно возводящих сотни новых дата-центров. Однако процессу мешает острая нехватка кадров. По оценкам отраслевой ассоциации Associated Builders and Contractors, дефицит квалифицированных работников в США составляет примерно 439 тысяч человек.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что мировой рынок труда меняется тихо, но стремительно: профессии исчезают не тогда, когда об этом объявляют, а когда просто перестают открывать новые вакансии. Функции незаметно переводят на других работников, а затем поручают машине. Искусственный интеллект уже занял место тысяч людей, и это только начало.



Источник: https://www.wsj.com/business/data-centers-are-a-gold-rush-for-construction-workers-6e3c5ce0?st=jr1y94
