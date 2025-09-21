Як у серіалі "Чорне дзеркало": що почали робити холодильники Samsung

Власники дорогих холодильників Samsung Family Hub зіткнулися з несподіваним нововведенням і після оновлення програмного забезпечення на екранах приладів почала з’являтися реклама. Це викликало хвилю критики у соцмережах і порівняння з епізодом антиутопічного серіалу "Чорне дзеркало".

Холодильники Samsung почали показувати рекламу. Фото з відкритих джерел

Family Hub – це технологія екрана на холодильнику, яка дозволяє перевіряти вміст холодильника через камери, переглядати календар і погоду, відтворювати музику, показувати сімейні фото та керувати списками покупок. До недавнього часу багато власників сприймали його як персональний інтерфейс у кухні, однак тепер екран почав показувати рекламу.

Samsung підтвердила, що запустила пілотну програму з показу реклами на сенсорних екранах холодильників. Вона з’являється на головному екрані Family Hub, коли той не використовується. У компанії пояснили це "прагненням підвищити цінність для користувачів" і зазначили, що реклама має персоналізований характер та може бути закрита вручну. Проте повністю вимкнути її наразі неможливо.

Нововведення викликало різке невдоволення серед покупців, які активно скаржаться на Samsung.

"Вибач, Samsung, я не збираюся дивитися рекламу, п’ючи молоко. Ви втратили клієнта", – написав один із користувачів.

Крім присутності реклами, користувачі також зауважили, що підключені до інтернету прилади стають потенційними "слабкими місцями" для зловмисників.

"Якщо приладу потрібне підключення до інтернету, не використовуйте його. Безпека зазвичай є одним з останніх питань, про які вони думають. Ви справді хочете, щоб вашу домашню мережу зламали через ваш холодильник?", — скаржиться інший.

Також деяким користувачам реклама на холодильниках нагадала епізод з серіалу "Чорне дзеркало", під час якого потрібно було платити, аби зупинити чи вимкнути небажану рекламу у кімнаті.

"Наступного разу вони введуть код, який триматиме дверцята холодильника замкненими, доки ви не переглянете 5 їхніх рекламних роликів. Ні, дякую, Samsung", — саркастично відреагував ще один.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, чи можуть у спеку зіпсуватися продукти у холодильнику.

Також "Коментарі" писали про те, чому Дональд Трамп возить із собою холодильник з кров’ю.