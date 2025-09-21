Как в сериале "Черное зеркало": что стали делать холодильники Samsung

Владельцы дорогих холодильников Samsung Family Hub столкнулись с неожиданным новшеством и после обновления программного обеспечения на экранах приборов начала появляться реклама. Это вызвало волну критики в соцсетях и сравнение с эпизодом антиутопического сериала "Черное зеркало".

Холодильники Samsung начали показывать рекламу. Фото из открытых источников

Family Hub – это технология экрана на холодильнике, позволяющая проверять содержимое холодильника через камеры, просматривать календарь и погоду, воспроизводить музыку, показывать семейные фото и управлять списками покупок. До недавнего времени многие владельцы воспринимали его как персональный интерфейс на кухне, однако теперь экран начал показывать рекламу.

Samsung подтвердила, что запустила пилотную программу по показу рекламы на сенсорных экранах холодильников. Она появляется на главном экране Family Hub, когда он не используется. В компании объяснили это "стремлением повысить ценность для пользователей" и отметили, что реклама носит персонализированный характер и может быть закрыта вручную. Однако полностью отключить ее невозможно.

Нововведение вызвало резкое недовольство среди покупателей, которые активно жалуются на Samsung.

"Извини, Samsung, я не собираюсь смотреть рекламу, когда пью молоко. Вы потеряли клиента", — написал один из пользователей.

Помимо присутствия рекламы, пользователи также отметили, что подключенные к интернету приборы становятся потенциальными "слабыми местами" для злоумышленников.

"Если прибору нужно подключение к интернету, не используйте его. Безопасность обычно является одним из последних вопросов, о которых они думают. Вы действительно хотите, чтобы вашу домашнюю сеть сломали через ваш холодильник?", — жалуется другой.

Также некоторым пользователям реклама на холодильниках напомнила эпизод сериала "Черное зеркало", во время которого нужно было платить, чтобы остановить или выключить нежелательную рекламу в комнате.

"В следующий раз они введут код, который будет держать дверцу холодильника запертой, пока вы не просмотрите 5 их рекламных роликов. Нет, спасибо, Samsung", — саркастически отреагировал еще один.

