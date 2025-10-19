Як ChatGPT допоміг жінці виграти лотерею на шалену суму

У США штучний інтелект став несподіваним “щасливим талісманом” для мешканки штату Мічиган. Жінка розповіла, що скористалася ChatGPT, аби згенерувати комбінацію чисел для участі в лотереї Powerball — і саме цей набір виявився переможним, принісши їй 100 тисяч доларів.

СhatGPT допоміг жінці виграти у лотерею

Як ШІ допоміг виграти



За словами переможниці, вона попросила ChatGPT підібрати "унікальні, але ймовірні комбінації", ґрунтуючись на попередніх розіграшах. Система видала набір чисел, який жінка вирішила спробувати без жодних очікувань. Проте під час наступного розіграшу саме ці цифри співпали з виграшними.



Вона зізналася, що не могла повірити у свій успіх і кілька разів перевіряла результати. Представникам лотереї жінка повідомила, що планує погасити кредит за будинок і відкласти решту коштів, щоб створити фінансову подушку безпеки для своєї родини.



Що відомо про Powerball



Powerball — одна з найпопулярніших лотерей у США, що проводиться з 1992 року. У ній беруть участь 45 штатів, а також округ Колумбія, Пуерто-Рико та Віргінські острови США. Розіграші відбуваються тричі на тиждень, а джекпоти іноді перевищують мільярд доларів.



Важливе застереження



Хоча історія швидко розлетілася соцмережами як приклад "магії штучного інтелекту", фахівці нагадують: ChatGPT не є інструментом для прогнозування або перевірки істини. Модель створена для генерації текстів, а не аналітики випадкових чисел.



Експерти попереджають, що покладатися на ШІ у подібних випадках небезпечно, адже його відповіді не мають математичного чи статистичного обґрунтування. Успіх жінки, ймовірно, став випадковим збігом, але показав, наскільки активно люди вже починають використовувати штучний інтелект навіть у сфері азартних ігор.



Тим часом сама переможниця вважає це "знаком долі" й жартома каже, що "тепер не може сваритися з ChatGPT — він буквально допоміг їй змінити життя".



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що під час інтерв’ю одному з американських медіа журналіст запитав Дональда Трампа, чи відчув він від Володимира Путіна готовність завершити війну, не забравши у України значну частину території. На це Трамп відповів, що, на його думку, "Путін збирається щось взяти" — маючи на увазі, що Росія вже захопила певні території і, ймовірно, не відмовиться від них.



