Как ChatGPT помог женщине выиграть лотерею на сумасшедшую сумму

В США искусственный интеллект стал неожиданным "счастливым талисманом" для жительницы штата Мичиган. Женщина рассказала, что воспользовалась ChatGPT, чтобы сгенерировать комбинацию чисел для участия в лотерее Powerball, и именно этот набор оказался победным, принеся ей 100 тысяч долларов.

ChatGPT помог женщине выиграть в лотерею

Как ИИ помог выиграть



По словам победительницы, она попросила ChatGPT подобрать "уникальные, но вероятные комбинации", основываясь на предыдущих розыгрышах. Система издала набор чисел, который женщина решила попробовать без всяких ожиданий. Однако во время следующего розыгрыша именно эти цифры совпали с выигрышными.



Она призналась, что не могла поверить в свой успех и несколько раз проверяла результаты. Представителям лотереи женщина сообщила, что планирует погасить кредит за дом и отложить оставшиеся средства, чтобы создать финансовую подушку безопасности для своей семьи.



Что известно о Powerball



Powerball – одна из самых популярных лотерей в США, проводимая с 1992 года. В нем принимают участие 45 штатов, а также округ Колумбия, Пуэрто-Рико и Виргинские острова США. Розыгрыши проходят трижды в неделю, а джекпоты иногда превышают миллиард долларов.



Важная оговорка



Хотя история быстро разлетелась соцсетями как пример магии искусственного интеллекта, специалисты напоминают: ChatGPT не является инструментом для прогнозирования или проверки истины. Модель создана для создания текстов, а не аналитики случайных чисел.



Эксперты предупреждают, что полагаться на ИИ в подобных случаях опасно, ведь ответы не имеют математического или статистического обоснования. Успех женщины, вероятно, стал случайным совпадением, но показал, насколько активно люди начинают использовать искусственный интеллект даже в сфере азартных игр.



Между тем, сама победительница считает это "знаком судьбы" и в шутку говорит, что "теперь не может ссориться с ChatGPT — он буквально помог ей изменить жизнь".



