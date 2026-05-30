Війна майбутнього вже почалася: кого вперше випробувала на війні в Україні

Україна стала полігоном для випробування технологій, які ще кілька років тому здавалися фантастикою. Американський стартап Foundation Future Industries заявив про перше в історії використання людиноподібних роботів у зоні бойових дій. Після тестування на українському фронті компанія планує запропонувати свої розробки армії США.

Робот. Фото: з відкритих джерел

Йдеться про роботів Phantom MK-1, яких на початку року відправили в Україну для демонстраційної місії. Випробування проходили за підтримки американської влади та за участю українських посадовців. Основне завдання роботів полягало у виконанні логістичних операцій у небезпечних районах, де доставлення вантажів часто пов’язане з ризиком для життя військових.

За словами засновника компанії Санкаета Патхака, сучасна робототехніка повинна насамперед замінювати людину там, де існує найбільша небезпека. Саме тому розробники роблять ставку не на побутових помічників, а на машини для військових та промислових завдань.

Вибір України для дебюту проєкту не був випадковим. Повномасштабна війна вже перетворила країну на головний світовий майданчик для тестування безпілотних систем, роботизованих платформ та технологій штучного інтелекту. Саме тут новітні розробки отримують перевірку в реальних бойових умовах.

Наразі можливості Phantom MK-1 залишаються обмеженими. Робот здатний перевозити близько 20 кілограмів вантажу, має недостатню автономність і потребує подальшого вдосконалення. Однак компанія вже готує нову модель Phantom 2, яка матиме удвічі більшу вантажопідйомність та, за словами розробників, отримає "надлюдські здібності".

У Foundation Future Industries також заявляють про намір масштабувати виробництво до тисяч роботів на рік і протягом найближчих 18 місяців розпочати поглиблені випробування своїх систем разом із американськими військовими. Якщо проєкт виявиться успішним, Україна може увійти в історію як місце народження нового покоління роботизованих армій.

Читайте також на порталі "Коментарі" — війна повертається до РФ: Зеленський підтвердив удар по важливому об'єкту за сотні км від кордону.



