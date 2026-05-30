Война будущего уже началась: кого впервые испытала на войне в Украине

Украина стала полигоном для испытания технологий, еще несколько лет назад казавшихся фантастикой. Американский стартап Foundation Future Industries заявил о первом в истории использовании человекоподобных роботов в зоне боевых действий. После тестирования на украинском фронте, компания планирует предложить свои разработки армии США.

Речь идет о роботах Phantom MK-1, которых в начале года отправили в Украину для демонстрационной миссии. Испытания проходили при поддержке американских властей и с участием украинских чиновников. Основная задача роботов заключалась в выполнении логистических операций в опасных районах, где доставка грузов часто связана с риском для жизни военных.

По словам основателя компании Санкаэта Патхака, современная робототехника должна, прежде всего, заменять человека там, где существует наибольшая опасность. Именно поэтому разработчики делают ставку не на бытовые помощники, а на машины для военных и промышленных задач.

Выбор Украины для дебюта проекта не был случайным. Полномасштабная война уже превратила страну в главную мировую площадку для тестирования беспилотных систем, роботизированных платформ и технологий искусственного интеллекта. Именно здесь новейшие разработки получают проверку в реальных боевых условиях.

Возможности Phantom MK-1 остаются ограниченными. Робот способен перевозить около 20 килограммов груза, имеет недостаточную автономность и требует дальнейшего усовершенствования. Однако компания уже готовит новую модель Phantom 2, которая будет вдвое больше грузоподъемности и, по словам разработчиков, получит "сверхчеловеческие способности".

В Foundation Future Industries также заявляют о намерении масштабировать производство до тысяч роботов в год и в ближайшие 18 месяцев начать углубленные испытания своих систем вместе с американскими военными. Если проект окажется успешным, то Украина может войти в историю как место рождения нового поколения роботизированных армий.

