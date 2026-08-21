«Він знає, що ти втомився»: компанії впроваджують тотальний AI-контроль, який стежить за мімікою

Контроль за робочим процесом із боку роботодавців вийшов далеко за межі обліку робочого часу. За даними Gartner, близько 60% великих компаній використовують спеціалізоване програмне забезпечення — так зване "bossware". Воно відстежує натискання клавіш, фіксує активність екранів та моніторить геопозицію. Проте наступним етапом цифрового нагляду може стати аналіз виразу обличчя та емоційного стану підлеглих.

Дівчина за комп'ютером / Фото: Pixabay

Що патентують технологічні гіганти

Розробкою технологій розпізнавання емоцій активно займаються найбільші світові корпорації. Компанії Microsoft, Amazon, Nvidia та Meta вже подали патентні заявки на системи, здатні зчитувати настрій людини через аналіз її голосу, жестів та міміки.

Застосування таких систем розглядають не лише в комерційних цілях, а й у сфері управління персоналом. У майбутньому роботодавці можуть отримати інструмент для вимірювання та цифровізації емоційного стану команди.

Де це вже працює та які наслідки

Першими тестовими майданчиками для подібних систем стали логістичні компанії. У вантажівках встановлюють камери із софтом від Visage Technologies, який аналізує обличчя водія на предмет втоми чи неуважності.

Більшість людей сприймають ідею моніторингу емоцій негативно. Дослідження Pew Research Center свідчать, що 70% опитаних виступають проти використання таких технологій на роботі.

Психологи попереджають про ризики для ментального здоров'я. За словами професорки Тари Беренд, постійне відчуття того, що за кожною реакцією спостерігають алгоритми, викликає у працівників тривожність та швидке професійне вигорання. Замість виконання обов'язків люди змушені витрачати ресурси на те, щоб "правильно" демонструвати потрібні емоції для штучного інтелекту.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, чому ми відкладаємо справи та як за прокрастинацією ховається не лінь, а страхи.