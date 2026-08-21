logo_ukra

BTC/USD

76870

ETH/USD

2374.35

USD/UAH

44.61

EUR/UAH

52.13

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини HI-tech технології «Він знає, що ти втомився»: компанії впроваджують тотальний AI-контроль, який стежить за мімікою
commentss НОВИНИ Всі новини

«Він знає, що ти втомився»: компанії впроваджують тотальний AI-контроль, який стежить за мімікою

Техногіганти патентують системи аналізу міміки та тону голосу. Чому спроба перетворити емоції на KPI загрожує вигоранням.

21 серпня 2026, 12:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Сергій Кречмаровський

Контроль за робочим процесом із боку роботодавців вийшов далеко за межі обліку робочого часу. За даними Gartner, близько 60% великих компаній використовують спеціалізоване програмне забезпечення — так зване "bossware". Воно відстежує натискання клавіш, фіксує активність екранів та моніторить геопозицію. Проте наступним етапом цифрового нагляду може стати аналіз виразу обличчя та емоційного стану підлеглих.

«Він знає, що ти втомився»: компанії впроваджують тотальний AI-контроль, який стежить за мімікою

Дівчина за комп'ютером / Фото: Pixabay

Що патентують технологічні гіганти

Розробкою технологій розпізнавання емоцій активно займаються найбільші світові корпорації. Компанії Microsoft, Amazon, Nvidia та Meta вже подали патентні заявки на системи, здатні зчитувати настрій людини через аналіз її голосу, жестів та міміки.

Застосування таких систем розглядають не лише в комерційних цілях, а й у сфері управління персоналом. У майбутньому роботодавці можуть отримати інструмент для вимірювання та цифровізації емоційного стану команди.

Де це вже працює та які наслідки

Першими тестовими майданчиками для подібних систем стали логістичні компанії. У вантажівках встановлюють камери із софтом від Visage Technologies, який аналізує обличчя водія на предмет втоми чи неуважності.

Більшість людей сприймають ідею моніторингу емоцій негативно. Дослідження Pew Research Center свідчать, що 70% опитаних виступають проти використання таких технологій на роботі.

Психологи попереджають про ризики для ментального здоров'я. За словами професорки Тари Беренд, постійне відчуття того, що за кожною реакцією спостерігають алгоритми, викликає у працівників тривожність та швидке професійне вигорання. Замість виконання обов'язків люди змушені витрачати ресурси на те, щоб "правильно" демонструвати потрібні емоції для штучного інтелекту.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, чому ми відкладаємо справи та як за прокрастинацією ховається не лінь, а страхи.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини