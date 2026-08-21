«Он знает, что ты устал»: компании внедряют тотальный AI-контроль, который следит за мимикой

Контроль за рабочим процессом со стороны работодателей вышел за рамки учета рабочего времени. По данным Gartner, около 60% крупных компаний используют специализированное программное обеспечение – так называемое "bossware". Оно отслеживает нажатия клавиш, фиксирует активность экранов и мониторит геопозицию. Однако следующим этапом цифрового надзора может стать анализ выражения лица и эмоционального состояния подчиненных.

Девушка за компьютером / Фото: Pixabay

Патентующие технологические гиганты

Разработкой технологий распознавания эмоций активно занимаются крупнейшие мировые корпорации. Компании Microsoft, Amazon, Nvidia и Meta уже подали патентные заявки на системы, способные считывать настроение человека через анализ его голоса, жестов и мимики.

Применение таких систем рассматривается не только в коммерческих целях, но и в сфере управления персоналом. В будущем работодатели могут получить инструмент для измерения и цифровизации эмоционального состояния команды.

Где это уже работает и каковы последствия

Первыми тестовыми площадками для схожих систем стали логистические компании. В грузовиках устанавливают камеры с софтом от Visage Technologies, анализирующим лицо водителя на предмет усталости или невнимательности.

Большинство людей воспринимают идею мониторинга эмоций отрицательно. Исследования Pew Research Center свидетельствуют о том, что 70% опрошенных выступают против использования таких технологий на работе.

Психологи предупреждают о рисках для ментального здоровья. По словам профессора Тары Беренд, постоянное ощущение того, что за каждой реакцией наблюдают алгоритмы, вызывает у работников тревожность и быстрое профессиональное выгорание. Вместо выполнения обязанностей люди вынуждены тратить ресурсы на то, чтобы правильно демонстрировать нужные эмоции для искусственного интеллекта.

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