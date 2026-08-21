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«Он знает, что ты устал»: компании внедряют тотальный AI-контроль, который следит за мимикой

Техногиганты патентуют системы анализа мимики и тона голоса. Почему попытка превратить эмоции в KPI чревата выгоранием.

21 августа 2026, 12:25
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Сергій Кречмаровський

Контроль за рабочим процессом со стороны работодателей вышел за рамки учета рабочего времени. По данным Gartner, около 60% крупных компаний используют специализированное программное обеспечение – так называемое "bossware". Оно отслеживает нажатия клавиш, фиксирует активность экранов и мониторит геопозицию. Однако следующим этапом цифрового надзора может стать анализ выражения лица и эмоционального состояния подчиненных.

«Он знает, что ты устал»: компании внедряют тотальный AI-контроль, который следит за мимикой

Девушка за компьютером / Фото: Pixabay

Патентующие технологические гиганты

Разработкой технологий распознавания эмоций активно занимаются крупнейшие мировые корпорации. Компании Microsoft, Amazon, Nvidia и Meta уже подали патентные заявки на системы, способные считывать настроение человека через анализ его голоса, жестов и мимики.

Применение таких систем рассматривается не только в коммерческих целях, но и в сфере управления персоналом. В будущем работодатели могут получить инструмент для измерения и цифровизации эмоционального состояния команды.

Где это уже работает и каковы последствия

Первыми тестовыми площадками для схожих систем стали логистические компании. В грузовиках устанавливают камеры с софтом от Visage Technologies, анализирующим лицо водителя на предмет усталости или невнимательности.

Большинство людей воспринимают идею мониторинга эмоций отрицательно. Исследования Pew Research Center свидетельствуют о том, что 70% опрошенных выступают против использования таких технологий на работе.

Психологи предупреждают о рисках для ментального здоровья. По словам профессора Тары Беренд, постоянное ощущение того, что за каждой реакцией наблюдают алгоритмы, вызывает у работников тревожность и быстрое профессиональное выгорание. Вместо выполнения обязанностей люди вынуждены тратить ресурсы на то, чтобы правильно демонстрировать нужные эмоции для искусственного интеллекта.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал про то, почему мы откладываем дела и как за прокрастинацией скрывается не лень, а страхи.



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