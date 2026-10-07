Ви користуєтеся Spotify, але цього не знали: 10 неймовірних фактів про популярний сервіс

Spotify давно став одним із найвідоміших музичних сервісів у світі, але за звичним інтерфейсом ховається чимало цікавих історій. Платформа змінила спосіб, у який мільйони людей слухають музику, а деякі її рекорди вражають навіть досвідчених користувачів.

Spotify став одним із найпопулярніших сервісів для прослуховування музики у світі. Фото: Abdulkadir Emiroğlu / Pexels

Spotify заснували у 2006 році, однак для користувачів сервіс офіційно запустили у жовтні 2008-го. Спочатку він був доступний у Швеції, Великій Британії, Фінляндії, Франції, Норвегії та Іспанії.

Однією з головних ідей засновників була боротьба з музичним піратством. Spotify прагнув створити легальну альтернативу нелегальному завантаженню композицій, яка була б простою та зручною для користувачів.

У вересні 2010 року Spotify перетнув позначку у 10 млн користувачів. Уже в липні 2011-го платформа вийшла на американський ринок, що стало важливим етапом її міжнародного розвитку.

Перша версія знаменитих підсумків року з'явилася у грудні 2015-го під назвою "Year in Music". У 2016 році Spotify перейменував формат на "Wrapped", який згодом став однією з найвідоміших особливостей сервісу.

Першою піснею, яка подолала позначку в 1 млрд прослуховувань на Spotify, стала "One Dance" Drake, Wizkid і Kyla. Цього показника композиція досягла 16 грудня 2016 року.

Ще один вражаючий рекорд належить "Die With A Smile" Lady Gaga та Bruno Mars. Композиція стала найшвидшою в історії Spotify, яка набрала 1 млрд прослуховувань — їй знадобилося лише 96 днів після релізу.

Найпрослуховуванішою піснею за всю історію Spotify станом на 2026 рік є "Blinding Lights" The Weeknd. Композиція очолює глобальний рейтинг платформи за весь період її існування.

Spotify також демонструє, що вік музики не заважає їй збирати мільярди прослуховувань. Альбом "Rumours" Fleetwood Mac, випущений у 1977 році, перевищив 8,3 млрд прослуховувань і став найстарішим альбомом у топ-100 Spotify за весь час.

Spotify Wrapped давно перетворився не просто на статистику, а на справжній культурний феномен. Користувачі щороку отримують персональні підсумки прослуховувань і активно діляться ними в соціальних мережах.

Spotify давно вийшов за межі звичайного музичного сервісу. На платформі доступні музика, подкасти, аудіокниги та інший аудіоконтент. Загалом користувачі вже прослухали на Spotify понад 1,2 трлн годин аудіо.

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