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Вы используете Spotify, но этого не знали: 10 невероятных фактов о популярном сервисе

За 20 лет Spotify превратился из музыкального стартапа в глобальную аудиоплатформу

7 октября 2026, 19:15
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Сергій Кречмаровський

Spotify давно стал одним из самых известных музыкальных сервисов в мире, но за привычным интерфейсом скрывается немало интересных историй. Платформа изменила способ, которым миллионы людей слушают музыку, а некоторые её рекорды поражают даже опытных пользователей.

Вы используете Spotify, но этого не знали: 10 невероятных фактов о популярном сервисе

Spotify стал одним из самых популярных сервисов для прослушивания музыки в мире. Фото: Abdulkadir Emiroğlu / Pexels

  • Spotify была основана в 2006 году, однако для пользователей сервис официально запущен в октябре 2008-го. Первоначально он был доступен в Швеции, Великобритании, Финляндии, Франции, Норвегии и Испании.

  • Одной из основных идей основателей была борьба с музыкальным пиратством. Spotify стремился создать легальную альтернативу нелегальной загрузке композиций, которая была бы простой и удобной для пользователей.

  • В сентябре 2010 года Spotify пересёк отметку в 10 млн пользователей. Уже в июле 2011 года платформа вышла на американский рынок, что стало важным этапом её международного развития.

  • Первая версия знаменитых итогов года появилась в декабре 2015 года под названием "Year in Music". В 2016 году Spotify переименовал формат в "Wrapped", впоследствии ставший одной из самых известных особенностей сервиса.

  • Первой песней, преодолевшей отметку в 1 млрд прослушиваний на Spotify, стала "One Dance" Drake, Wizkid и Kyla. Этого показателя композиция достигла 16 декабря 2016 года.

  • Ещё один поразительный рекорд принадлежит "Die With A Smile" Lady Gaga и Bruno Mars. Композиция стала самой быстрой в истории Spotify, набравшей 1 млрд прослушиваний – ей понадобилось всего 96 дней после релиза.

  • Самой прослушиваемой песней за всю историю Spotify на 2026 год является "Blinding Lights" The Weeknd. Композиция возглавляет глобальный рейтинг платформы за весь период её существования.

  • Spotify также показывает, что возраст музыки не мешает ей собирать миллиарды прослушиваний. Альбом "Rumours" Fleetwood Mac, выпущенный в 1977 году, превысил 8,3 млрд прослушиваний и стал старейшим альбомом в топ-100 Spotify за всё время.

  • Spotify Wrapped давно превратился не просто в статистику, а в настоящий культурный феномен. Пользователи каждый год получают персональные итоги прослушиваний и активно делятся ими в социальных сетях.

  • Spotify давно вышел за пределы обычного музыкального сервиса. На платформе доступны музыка, подкасты, аудиокниги и другой аудиоконтент. В общей сложности пользователи уже прослушали на Spotify более 1,2 трлн часов аудио.

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