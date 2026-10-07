Вы используете Spotify, но этого не знали: 10 невероятных фактов о популярном сервисе

Spotify давно стал одним из самых известных музыкальных сервисов в мире, но за привычным интерфейсом скрывается немало интересных историй. Платформа изменила способ, которым миллионы людей слушают музыку, а некоторые её рекорды поражают даже опытных пользователей.

Spotify стал одним из самых популярных сервисов для прослушивания музыки в мире. Фото: Abdulkadir Emiroğlu / Pexels

Spotify была основана в 2006 году, однако для пользователей сервис официально запущен в октябре 2008-го. Первоначально он был доступен в Швеции, Великобритании, Финляндии, Франции, Норвегии и Испании.

Одной из основных идей основателей была борьба с музыкальным пиратством. Spotify стремился создать легальную альтернативу нелегальной загрузке композиций, которая была бы простой и удобной для пользователей.

В сентябре 2010 года Spotify пересёк отметку в 10 млн пользователей. Уже в июле 2011 года платформа вышла на американский рынок, что стало важным этапом её международного развития.

Первая версия знаменитых итогов года появилась в декабре 2015 года под названием "Year in Music". В 2016 году Spotify переименовал формат в "Wrapped", впоследствии ставший одной из самых известных особенностей сервиса.

Первой песней, преодолевшей отметку в 1 млрд прослушиваний на Spotify, стала "One Dance" Drake, Wizkid и Kyla. Этого показателя композиция достигла 16 декабря 2016 года.

Ещё один поразительный рекорд принадлежит "Die With A Smile" Lady Gaga и Bruno Mars. Композиция стала самой быстрой в истории Spotify, набравшей 1 млрд прослушиваний – ей понадобилось всего 96 дней после релиза.

Самой прослушиваемой песней за всю историю Spotify на 2026 год является "Blinding Lights" The Weeknd. Композиция возглавляет глобальный рейтинг платформы за весь период её существования.

Spotify также показывает, что возраст музыки не мешает ей собирать миллиарды прослушиваний. Альбом "Rumours" Fleetwood Mac, выпущенный в 1977 году, превысил 8,3 млрд прослушиваний и стал старейшим альбомом в топ-100 Spotify за всё время.

Spotify Wrapped давно превратился не просто в статистику, а в настоящий культурный феномен. Пользователи каждый год получают персональные итоги прослушиваний и активно делятся ими в социальных сетях.

Spotify давно вышел за пределы обычного музыкального сервиса. На платформе доступны музыка, подкасты, аудиокниги и другой аудиоконтент. В общей сложности пользователи уже прослушали на Spotify более 1,2 трлн часов аудио.

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