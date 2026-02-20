Вас «оживлять» у Facebook після смерті: Meta запатентувала ШІ, який продовжить ваше життя в соцмережах

Компанія Meta отримала патент на технологію штучного інтелекту, яка потенційно дозволяє підтримувати активність користувача в соціальних мережах навіть після його смерті. Про це йдеться у матеріалі Business Insider.

Ідея передбачає створення цифрового "клона" особистості – системи на базі мовної моделі, що здатна відтворювати стиль комунікації, реакції та поведінкові шаблони конкретної людини. Такий інструмент може ставити вподобайки, писати коментарі та відповідати на повідомлення, імітуючи присутність власника акаунта.

Згідно з текстом патенту, технологія може активуватися у випадках тривалої відсутності користувача або після його смерті. ШІ навчається на великому масиві персональних даних – історії постів, коментарів, реакцій, приватних повідомлень та інших цифрових слідів. Мета – максимально точно відтворити мовний стиль, емоційні реакції та модель онлайн-поведінки конкретної особи.

У документі зазначено, що система здатна аналізувати контекст спілкування та генерувати відповіді, які відповідатимуть попереднім моделям взаємодії користувача з певними людьми. Фактично йдеться про створення цифрової тіні людини, яка зберігає активність у мережі навіть за її фізичної відсутності.

Головним автором патенту вказаний технічний директор Meta Ендрю Босворт. Заявку було подано ще у 2023 році. Представник компанії наголосив, що на цей момент практичних планів щодо впровадження цієї технології немає, і отримання патенту не означає автоматичного запуску функції.

Втім, сама концепція вже викликала дискусії у сфері цифрової етики та приватності. Експерти звертають увагу на низку потенційних ризиків: питання згоди, управління цифровою спадщиною, психологічний вплив на родичів та можливі зловживання.

Окреме питання – правовий статус такого цифрового "клона". Чи можна вважати його продовженням особистості? Хто контролюватиме контент? Чи зможе родина вимкнути або обмежити його активність? Наразі ці аспекти залишаються неврегульованими.

Meta вже має досвід роботи з меморіалізацією акаунтів, однак новий патент фактично виходить на інший рівень – не просто збереження профілю, а активна цифрова присутність після смерті.

Поява таких технологій свідчить про зміну парадигми взаємодії людини з цифровим середовищем. Соціальні мережі поступово стають не лише платформами комунікації, а й простором, де формується цифрова спадщина, яка може існувати автономно від біологічного життя.

