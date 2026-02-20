Вас «оживят» в Facebook после смерти: Meta запатентовала ИИ, который продлит вашу жизнь в соцсетях

Компания Meta получила патент на технологию искусственного интеллекта, потенциально позволяющую поддерживать активность пользователя в социальных сетях даже после его смерти. Об этом говорится в материале Business Insider.

Meta получила патент на искусственный интеллект для управления аккаунтами пользователей после смерти

Идея предполагает создание цифрового "клона" личности – системы на базе языковой модели, способной воспроизводить стиль коммуникации, реакции и шаблоны поведения конкретного человека. Такой инструмент может ставить понравившись, писать комментарии и отвечать на сообщения, имитируя присутствие владельца аккаунта.

Согласно тексту патента технология может активироваться в случаях длительного отсутствия пользователя или после его смерти. ИИ учится на большом массиве персональных данных – истории постов, комментариев, реакций, частных сообщений и других цифровых следов. Цель – максимально точно воспроизвести языковой стиль, эмоциональные реакции и модель онлайн-поведения конкретного человека .

В документе указано, что система способна анализировать контекст общения и генерировать ответы, отвечающие предыдущим моделям взаимодействия пользователя с определенными людьми. Фактически речь идет о создании цифровой тени человека, сохраняющей активность в сети даже при его физическом отсутствии.

Главным автором патента указан технический директор Meta Эндрю Босворт. Заявка была подана еще в 2023 году. Представитель компании подчеркнул, что на данный момент практических планов по внедрению этой технологии нет , и получение патента не означает автоматического запуска функции.

Впрочем, сама концепция уже вызвала дискуссии в области цифровой этики и конфиденциальности. Эксперты обращают внимание на ряд потенциальных рисков: вопросы согласия, управление цифровым наследием, психологическое влияние на родственников и возможные злоупотребления.

Отдельный вопрос – правовой статус такого цифрового "клона". Можно ли считать его продолжением личности? Кто будет контролировать контент? Сможет ли семья отключить или ограничить его активность? Эти аспекты остаются неурегулированными.

У Meta уже есть опыт работы с мемориализацией аккаунтов, однако новый патент фактически выходит на другой уровень – не просто сохранение профиля, а активное цифровое присутствие после смерти .

Появление таких технологий свидетельствует об изменении парадигмы взаимодействия человека с цифровой средой. Социальные сети постепенно становятся не только платформами коммуникации, но и пространством, где формируется цифровое наследие, которое может существовать автономно от биологической жизни.

