В уряді назвали, яка кількість українців нині користується Дією

Понад 23 мільйони українців вже користуються цифровими документами та онлайн-послугами у "Дії". З жовтня 2024 року кількість користувачів збільшилася на два мільйони. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Додаток Дія. Фото: з відкритих джерел

Від запуску порталу у 2020 році минуло понад п’ять років, і за цей час у "Дії" з’явилося вже 33 цифрові документи та понад 70 сервісів. Через застосунок українці можуть користуватися цифровим паспортом і дипломом, переоформлювати авто, укладати шлюб та робити багато іншого.

Крім того, вже понад 25 тисяч держустанов і компаній інтегрували сервіси "Дії". Це дає змогу користувачам замість фото паспорта ділитися цифровим документом, замість особистого візиту використовувати "Дія.Підпис", а замість ручного заповнення — оформлювати все автоматично.

На початку вересня Україна також стала першою країною у світі, що запустила державного асистента на базі штучного інтелекту у "Дії". Агент може відповідати на запитання та надавати послуги безпосередньо у чаті.

Читайте також на порталі "Коментарі" — до державної освітньої екосистеми “Мрія” для учнів, батьків і вчителів, яка спрощує бюрократію та покращує залученість дітей і батьків до освітнього процесу, під’єдналася вже кожна шоста школа. Цей процес продовжує набирати обертів. Про це розповів перший віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами віцепрем'єра, у “Мрії” всі школи отримують індивідуальний супровід і завдяки цій цифровій екосистемі вчителі витрачають менше часу на рутину й можуть зосередитися на головному — розвитку дітей.

“Ми дбаємо, щоб освітяни не залишалися наодинці з новими цифровими інструментами. Команда "Мрії" супроводжує школу на всіх етапах: консультує, навчає, допомагає під’єднати користувачів та розібратися, як оновлювати дані в реєстрах”, — зауважив Федоров.