В правительстве назвали, какое количество украинцев сейчас пользуется Дией

Более 23 миллионов украинцев уже пользуются цифровыми документами и онлайн-услугами в "Дии". С октября 2024 г. количество пользователей увеличилось на два миллиона. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

От запуска портала в 2020 году прошло более пяти лет, и за это время у "Дии" появилось уже 33 цифровых документа и более 70 сервисов. Через применение украинцы могут пользоваться цифровым паспортом и дипломом, переоформлять авто, заключать брак и делать многое другое.

Кроме того, уже более 25 тысяч госучреждений и компаний интегрировали сервисы "Дии". Это позволяет пользователям вместо фото паспорта делиться цифровым документом, вместо личного визита использовать "Дия. Подпись", а вместо ручного заполнения оформлять все автоматически.

В начале сентября Украина также стала первой страной в мире, запустившей государственного ассистента на базе искусственного интеллекта в "Дии". Агент может отвечать на вопросы и предоставлять услуги непосредственно в чате.

Читайте также на портале "Комментарии" — к государственной образовательной экосистеме "Мрия" для учащихся, родителей и учителей, которая упрощает бюрократию и улучшает вовлеченность детей и родителей в образовательный процесс, подключилась уже каждая шестая школа. Этот процесс продолжает набирать обороты. Об этом рассказал первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По словам вице-премьера, в "Мрии" все школы получают индивидуальное сопровождение и благодаря этой цифровой экосистеме учителя тратят меньше времени на рутину и могут сосредоточиться на главном — развитии детей.

"Мы заботимся, чтобы педагоги не оставались наедине с новыми цифровыми инструментами. Команда "Мрии" сопровождает школу на всех этапах: консультирует, обучает, помогает подсоединить пользователей и разобраться, как обновлять данные в реестрах", — отметил Федоров.