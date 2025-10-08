logo

BTC/USD

122613

ETH/USD

4474.42

USD/UAH

41.4

EUR/UAH

48.14

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech технологии В правительстве назвали, какое количество украинцев сейчас пользуется Дией
commentss НОВОСТИ Все новости

В правительстве назвали, какое количество украинцев сейчас пользуется Дией

Михаил Федоров подчеркнул, что количество людей, использующих "Дию", постоянно растет

8 октября 2025, 15:48
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Более 23 миллионов украинцев уже пользуются цифровыми документами и онлайн-услугами в "Дии". С октября 2024 г. количество пользователей увеличилось на два миллиона. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В правительстве назвали, какое количество украинцев сейчас пользуется Дией

Приложение Дия. Фото: из открытых источников

От запуска портала в 2020 году прошло более пяти лет, и за это время у "Дии" появилось уже 33 цифровых документа и более 70 сервисов. Через применение украинцы могут пользоваться цифровым паспортом и дипломом, переоформлять авто, заключать брак и делать многое другое.

Кроме того, уже более 25 тысяч госучреждений и компаний интегрировали сервисы "Дии". Это позволяет пользователям вместо фото паспорта делиться цифровым документом, вместо личного визита использовать "Дия. Подпись", а вместо ручного заполнения оформлять все автоматически.

В начале сентября Украина также стала первой страной в мире, запустившей государственного ассистента на базе искусственного интеллекта в "Дии". Агент может отвечать на вопросы и предоставлять услуги непосредственно в чате.

Читайте также на портале "Комментарии" — к государственной образовательной экосистеме "Мрия" для учащихся, родителей и учителей, которая упрощает бюрократию и улучшает вовлеченность детей и родителей в образовательный процесс, подключилась уже каждая шестая школа. Этот процесс продолжает набирать обороты. Об этом рассказал первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По словам вице-премьера, в "Мрии" все школы получают индивидуальное сопровождение и благодаря этой цифровой экосистеме учителя тратят меньше времени на рутину и могут сосредоточиться на главном — развитии детей.

"Мы заботимся, чтобы педагоги не оставались наедине с новыми цифровыми инструментами. Команда "Мрии" сопровождает школу на всех этапах: консультирует, обучает, помогает подсоединить пользователей и разобраться, как обновлять данные в реестрах", — отметил Федоров.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/zedigital/6214
Теги:

Новости

Все новости