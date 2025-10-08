В правительстве назвали, какое количество украинцев сейчас пользуется Дией

Рубрики
Более 23 миллионов украинцев уже пользуются цифровыми документами и онлайн-услугами в "Дии". С октября 2024 г. количество пользователей увеличилось на два миллиона. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Приложение Дия. Фото: из открытых источников
От запуска портала в 2020 году прошло более пяти лет, и за это время у "Дии" появилось уже 33 цифровых документа и более 70 сервисов. Через применение украинцы могут пользоваться цифровым паспортом и дипломом, переоформлять авто, заключать брак и делать многое другое.
Кроме того, уже более 25 тысяч госучреждений и компаний интегрировали сервисы "Дии". Это позволяет пользователям вместо фото паспорта делиться цифровым документом, вместо личного визита использовать "Дия. Подпись", а вместо ручного заполнения оформлять все автоматически.
В начале сентября Украина также стала первой страной в мире, запустившей государственного ассистента на базе искусственного интеллекта в "Дии". Агент может отвечать на вопросы и предоставлять услуги непосредственно в чате.
Читайте также на портале "Комментарии" — к государственной образовательной экосистеме "Мрия" для учащихся, родителей и учителей, которая упрощает бюрократию и улучшает вовлеченность детей и родителей в образовательный процесс, подключилась уже каждая шестая школа. Этот процесс продолжает набирать обороты. Об этом рассказал первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По словам вице-премьера, в "Мрии" все школы получают индивидуальное сопровождение и благодаря этой цифровой экосистеме учителя тратят меньше времени на рутину и могут сосредоточиться на главном — развитии детей.