В ефір вийшла таємнича іранська радіостанція "Судного дня": що про неї відомо

Після початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану наприкінці лютого у короткохвильовому ефірі з’явилася загадкова радіопередача, яку експерти вже назвали радіостанцією "Судного дня". Сигнал транслюється на фарсі та складається з послідовностей чисел, що нагадують старі шпигунські системи зв’язку часів холодної війни.

Запрацювала іранська радіостанція "Судного дня". Фото з відкритих джерел

За даними журналу Wired, трансляція почалася 28 лютого у день, коли США та Ізраїль завдали ударів по цілях в Ірані.

"Таваджо! Таваджо! Таваджо!", — оголошує чоловічий голос на початку мовлення, що перекладається з перської, як "Увага!".

Після цього голос повільно зачитує числа у випадковій послідовності. Трансляція триває майже дві години, після чого припиняється і знову відновлюється через кілька годин. Передача звучить двічі на день на короткохвильовій частоті 7910 кГц.

Аналіз сигналу провела міжнародна спільнота радіоспостерігачів Priyom, яка спеціалізується на вивченні таємничих радіостанцій. Використовуючи методи тріангуляції та багатосторонньої латералізації, дослідники дійшли висновку, що сигнал може походити з території американської військової бази в місті Беблінген неподалік Штутгарта.

Ймовірно, передавач розташований у закритій технічній зоні поблизу об’єктів зв’язку, пов’язаних із 52-м стратегічним батальйоном зв’язку армії США. Водночас експерти наголошують, що навіть якщо джерело сигналу визначено, це не означає, що саме американські військові є його оператором або кінцевим користувачем.

Трансляція поділена на кілька сегментів по 15–20 хвилин та починаєтсья зі слова "Таваджо". Також періодично з’являються й англійські слова. Через кілька днів після початку мовлення радіоаматори зафіксували спроби глушіння сигналу. Наступного дня передача змінила частоту на 7842 кГц.

Фахівці припускають, що передача може бути так званою номерною або числовою радіостанцією. Це система шифрованих повідомлень, які використовують числові коди для передачі інформації агентам або військовим підрозділам.

Однією з найвідоміших таких станцій вважається російська УВБ-76, що мовить із 1970-х років і отримала серед радіоаматорів назву радіостанція "Судного дня". Через свою загадковість подібні сигнали часто стають джерелом численних теорій про приховані військові або розвідувальні комунікації.

Наразі невідомо для яких цілей мовить іранська радіостанція "Судного дня".

