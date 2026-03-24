В эфир вышла таинственная иранская радиостанция "Судного дня": что о ней известно

После начала военной операции США и Израиля против Ирана в конце февраля в коротковолновом эфире появилась загадочная радиопередача, которую эксперты уже назвали радиостанцией "Судного дня". Сигнал транслируется на фарси и состоит из последовательностей чисел, напоминающих старые шпионские системы связи времен холодной войны.

Заработала иранская радиостанция "Судного дня".

По данным журнала Wired, трансляция началась 28 февраля в день, когда США и Израиль нанесли удары по целям в Иране.

"Таваджо! Таваджо! Таваджо!", — объявляет мужской голос в начале вещания, что переводится с персидского, как "Внимание!".

После этого голос медленно зачитывает числа в случайной последовательности. Трансляция длится почти два часа, после чего прекращается и снова возобновляется через несколько часов. Передача звучит дважды в день на коротковолновой частоте 7910 кГц.

Анализ сигнала провело международное сообщество радионаблюдателей Priyom, специализирующееся на изучении таинственных радиостанций. Используя методы триангуляции и многосторонней латерализации, исследователи пришли к выводу, что сигнал может происходить с территории американской военной базы в городе Бэблинген недалеко от Штутгарта.

Вероятно, передатчик расположен в закрытой технической зоне вблизи объектов связи, связанных с 52-м стратегическим батальоном связи армии США. В то же время эксперты отмечают, что даже если источник сигнала определен, это не означает, что именно американские военные являются его оператором или конечным пользователем.

Трансляция поделена на несколько сегментов по 15–20 минут и начинается со слова "Таваджо". Также периодически возникают и английские слова. Через несколько дней после начала вещания радиолюбители зафиксировали попытки глушения сигнала. На следующий день передача сменила частоту на 7842 кГц.

Специалисты предполагают, что передача может быть так называемой номерной или числовой радиостанцией. Это система шифрованных сообщений, использующих числовые коды для передачи информации агентам или военным подразделениям.

Одной из известнейших таких станций считается российская УВБ-76, говорящая с 1970-х годов и получившая среди радиолюбителей название радиостанция "Судного дня". Из-за своей загадочности подобные сигналы часто становятся источником многочисленных теорий о скрытых военных или разведывательных коммуникациях.

Пока неизвестно для каких целей говорит иранская радиостанция "Судного дня".

