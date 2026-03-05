Українська письменниця пригрозила штучному інтелекту через російську мову

Рубрики
Українська дитяча письменниця та громадська діячка Лариса Ніцой заявила, що вступила в "профілактичну розмову" зі штучним інтелектом від Google після того, як отримала відповідь російською мовою на запит українською. Однак після її погроз "українськими хакерами", ШІ перейшов на українську.
Лариса Ніцой. Фото з відкритих джерел
Лариса Ніцой на своїй сторінці у Facebook розповіла про інцидент зі штучним інтелектом. За словами письменниці, вона ввела запит на пошуковій платформі Google та отримала швидку відповідь від ШІ, однак не державною мовою. Як пояснила Ніцой вона писала українською, однак відповідь від штучного інтелекту отримала російською мовою.
Щоб змінити ситуацію письменниця пригрозила ШІ, після чого сервіс відповів українською мовою.
Письменниця також закликала "чистити простір навколо себе" та "допомагати тим, хто попереду".
