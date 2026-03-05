Українська дитяча письменниця та громадська діячка Лариса Ніцой заявила, що вступила в "профілактичну розмову" зі штучним інтелектом від Google після того, як отримала відповідь російською мовою на запит українською. Однак після її погроз "українськими хакерами", ШІ перейшов на українську.

Лариса Ніцой. Фото з відкритих джерел

Лариса Ніцой на своїй сторінці у Facebook розповіла про інцидент зі штучним інтелектом. За словами письменниці, вона ввела запит на пошуковій платформі Google та отримала швидку відповідь від ШІ, однак не державною мовою. Як пояснила Ніцой вона писала українською, однак відповідь від штучного інтелекту отримала російською мовою.

Щоб змінити ситуацію письменниця пригрозила ШІ, після чого сервіс відповів українською мовою.

"Ах ти ж бісова кров! Уже й ШІ на мій український запит відповідає мені мовою орків. Чому не ельфійською? Провела профілактичну розмову. Сказала, якщо він так робитиме надалі, то наші хакери його хакнуть у всьому світі і він перестане існувати. Запитала, чи хоче він продовжувати гратися зі мною в мовні питання? Одразу надав відповідь українською", — написала Ніцой.

Письменниця також закликала "чистити простір навколо себе" та "допомагати тим, хто попереду".

"На передовій орки намагаються просочуватися нашим у спину, і в тилу роблять те саме з нами – лізуть у кожну щілину. От же ж зараза", — додала Ніцой.

