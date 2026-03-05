Украинская детская писательница и общественный деятель Лариса Ницой заявила, что вступила в "профилактическую беседу" с искусственным интеллектом от Google после того, как получила ответ на русском языке по запросу на украинском. Однако после ее угроз "украинскими хакерами", ИИ перешел на украинский.

Лариса Ницой. Фото из открытых источников

Лариса Ницой на своей странице в Facebook рассказала об инциденте с искусственным интеллектом. По словам писательницы, она ввела запрос на поисковой платформе Google и получила скорый ответ от ИИ, однако не на государственном языке. Как объяснила Ницой, она писала на украинском, однако ответ от искусственного интеллекта получила на русском языке.

Чтобы изменить ситуацию, писательница пригрозила ИИ, после чего сервис ответил на украинском языке.

"Ах ты бесовая кровь! Уже и ИИ на мой украинский запрос отвечает мне на языке орков. Почему не на эльфийском? Провела профилактическую беседу. Сказала, если он будет так делать в дальнейшем, то наши хакеры его хакнут во всем мире и он перестанет существовать. Спросила, хочет ли он продолжать играть со мной в языковых вопросах? Сразу дал ответ на украинском", — написала Ницой.

Писательница также призвала "чистить пространство вокруг себя" и "помогать впереди".

"На передовой орки пытаются проникать нашим в спину, и в тылу делают то же самое с нами – лезут в каждую щель. Вот же зараза", — добавила Ницой.

