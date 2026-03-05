Украинская писательница пригрозила искусственному интеллекту из-за русского языка

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Украинская детская писательница и общественный деятель Лариса Ницой заявила, что вступила в "профилактическую беседу" с искусственным интеллектом от Google после того, как получила ответ на русском языке по запросу на украинском. Однако после ее угроз "украинскими хакерами", ИИ перешел на украинский.
Лариса Ницой. Фото из открытых источников
Лариса Ницой на своей странице в Facebook рассказала об инциденте с искусственным интеллектом. По словам писательницы, она ввела запрос на поисковой платформе Google и получила скорый ответ от ИИ, однако не на государственном языке. Как объяснила Ницой, она писала на украинском, однако ответ от искусственного интеллекта получила на русском языке.
Чтобы изменить ситуацию, писательница пригрозила ИИ, после чего сервис ответил на украинском языке.
Писательница также призвала "чистить пространство вокруг себя" и "помогать впереди".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лариса Ницой отреагировала на скандал с русскоязычными в Киеве и призвала "наказывать и не давать открывать рот".
Также "Комментарии" писали, что искусственный интеллект предлагает нанести ядерный удар для окончания войны.