Україна створює власний “ChatGPT”: Мінцифри працює над національною моделлю штучного інтелекту

Україна розпочала розробку власної великої мовної моделі штучного інтелекту (LLM), яка стане національним аналогом популярних систем на кшталт ChatGPT. Очікується, що нова технологія допоможе державі швидше обробляти запити громадян і значно підвищить ефективність роботи державних сервісів.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

Проєкт є частиною масштабної стратегії розвитку технологій штучного інтелекту. Україна ставить перед собою амбітну мету – увійти до трійки світових лідерів за рівнем використання штучного інтелекту в публічному секторі.

Навіщо Україні власна модель ШІ

У Мінцифри пояснюють, що сучасні мовні моделі вже давно вийшли за межі простих чат-ботів. Сьогодні вони використовуються для аналізу даних, автоматизації державних процесів та підтримки прийняття рішень.

Використання іноземних моделей має певні обмеження. Тому створення власної системи дозволить Україні вирішити кілька важливих завдань.

Безпека даних. Інформація українських громадян та державні дані залишатимуться всередині країни і не оброблятимуться на серверах іноземних компаній.

Мовна точність. Власна модель буде навчена на українських текстах – законодавстві, державних документах, історичних та культурних джерелах. Це дозволить ШІ краще розуміти юридичні формулювання, діалекти та особливості мови.

Ефективність управління. Штучний інтелект зможе одночасно обробляти тисячі звернень громадян і допомагати державним службовцям швидше приймати рішення.

Як це змінить державні послуги

Очікується, що нова технологія буде інтегрована передусім у цифрові сервіси держави, зокрема в екосистему “Дія”.

Наприклад, у застосунку може з’явитися персональний цифровий асистент, який допомагатиме громадянам швидко знаходити потрібні послуги.

Користувач зможе поставити запитання у звичайному форматі – наприклад, як отримати допомогу для ФОП або як оформити соціальні виплати. Штучний інтелект не лише надасть інформацію, а й сформує персональний покроковий план дій.

Крім того, система зможе забезпечити цілодобові консультації щодо державних послуг, що зменшить навантаження на кол-центри.

ШІ як інструмент боротьби з корупцією

У Мінцифри також розглядають штучний інтелект як інструмент для підвищення прозорості державного управління.

Алгоритми можуть аналізувати великі масиви даних і виявляти підозрілі операції, наприклад у державних закупівлях або фінансових деклараціях.

Фахівці зазначають, що такі системи здатні швидше за людей помічати аномалії, що допоможе запобігати корупційним ризикам.

Амбітна мета – топ-3 у світі

Заява про входження до трійки світових лідерів у сфері державного ШІ виглядає амбітною, однак у Мінцифри наголошують, що Україна вже має сильні позиції у цифровізації.

Система державних послуг “Дія” стала одним із найвідоміших прикладів цифрової трансформації у світі. Україну часто порівнюють із такими країнами-лідерами, як Естонія та Сінгапур.

За словами розробників, впровадження штучного інтелекту дозволить значно скоротити бюрократичні процеси. Те, що раніше займало тижні або навіть місяці, може виконуватися за кілька секунд.

Технологічний фронт сучасної України

У Міністерстві цифрової трансформації наголошують, що розвиток власного штучного інтелекту є питанням не лише технологій, а й національної стійкості.

У світі, де цифрові рішення стають частиною геополітики, власна система штучного інтелекту дозволяє державі зберігати технологічний суверенітет.

Очікується, що розвиток таких технологій може перетворити Україну на один із ключових центрів інновацій у сфері штучного інтелекту, залучаючи інвестиції та таланти з усього світу.

