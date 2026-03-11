Украина создает собственный "ChatGPT": Минцифры работает над национальной моделью искусственного интеллекта

Рубрики
Украина начала разработку собственной большой языковой модели искусственного интеллекта (LLM), которая станет национальным аналогом популярных систем типа ChatGPT. Ожидается, что новая технология поможет государству быстрее обрабатывать запросы граждан и повысит эффективность работы государственных сервисов.
Украина разрабатывает собственный ChatGPT: государство готовит национальный искусственный интеллект
Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины .
Проект является частью масштабной стратегии развития технологий искусственного интеллекта. Украина ставит перед собой амбициозную цель – войти в тройку мировых лидеров по уровню использования искусственного интеллекта в публичном секторе .
В Минцифре объясняют, что современные языковые модели уже давно вышли за пределы простых чат-ботов. Сегодня они используются для анализа данных, автоматизации государственных процессов и поддержки принятия решений.
Использование иностранных моделей имеет определенные ограничения. Поэтому создание собственной системы позволит Украине решить несколько важных задач.
Безопасность данных. Информация украинских граждан и государственные данные будут оставаться внутри страны и не будут обрабатываться на серверах иностранных компаний.
Языковая точность. Собственная модель будет обучена украинским текстам – законодательству, государственным документам, историческим и культурным источникам. Это позволит ИИ лучше понимать юридические формулировки, диалекты и особенности языка.
Эффективность управления. Искусственный интеллект сможет одновременно обрабатывать тысячи обращений граждан и помогать государственным служащим быстрее принимать решения.
Ожидается, что новая технология будет интегрирована, прежде всего, в цифровые сервисы государства, в частности в экосистему "Действие" .
Например, в приложении может появиться персональный цифровой ассистент , который поможет гражданам быстро находить нужные услуги.
Пользователь сможет задать вопрос в обычном формате – например, как получить помощь для ФЛП или как оформить социальные выплаты. Искусственный интеллект не только предоставит информацию, но и сформирует персональный пошаговый план действий .
Кроме того, система сможет обеспечить круглосуточные консультации по государственным услугам , что уменьшит нагрузку на колл-центры.
В Минцифре также рассматривают искусственный интеллект как инструмент повышения прозрачности государственного управления.
Алгоритмы могут анализировать большие массивы данных и выявлять подозрительные операции , например, в государственных закупках или финансовых декларациях.
Специалисты отмечают, что такие системы способны быстрее людей замечать аномалии, что поможет предотвращать коррупционные риски.
Заявление о вхождении в тройку мировых лидеров в сфере государственного ИИ выглядит амбициозным, однако в Минцифре отмечают, что у Украины уже есть сильные позиции в цифровизации.
Система государственных услуг "Действие" стала одним из самых известных примеров цифровой трансформации в мире. Украину часто сравнивают с такими странами-лидерами, как Эстония и Сингапур.
По словам разработчиков, использование искусственного интеллекта позволит значительно сократить бюрократические процессы. То, что раньше занимало недели или даже месяцы, может выполняться за несколько секунд .
В Министерстве цифровой трансформации подчеркивают, что развитие собственного искусственного интеллекта — вопрос не только технологий, но и национальной устойчивости.
В мире, где цифровые решения становятся частью геополитики, собственная система искусственного интеллекта позволяет государству сохранять технологический суверенитет .
Ожидается, что развитие таких технологий может превратить Украину в один из ключевых центров инноваций в сфере искусственного интеллекта , привлекая инвестиции и таланты со всего мира.
