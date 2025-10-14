"Розумний" електрокар заблокував двері палаючого авто під час аварії: що сталося з водієм (ВІДЕО)

У китайському місті Ченду стався трагічний інцидент після аварії електричного седана Xiaomi SU7. Перехожі не змогли відкрити двері, щоб врятувати водія з палаючої машини. Через це чоловік, який перебував всередині загинув на місці.

У Китаї електрокар Xiaomi SU7 заблокував двері під час аварії

Як повідомляє китайська поліція, 13 жовтня 31-річний водій на прізвище Ден, імовірно, керував авто у стані алкогольного сп’яніння. Він врізався в інший автомобіль, після чого виїхав на розділову смугу, де транспортний засіб загорівся.

На відео, яке поширилося у соцмережах, видно, як Xiaomi SU7 охоплений полум’ям, а перехожі безуспішно намагаються відкрити двері "розумного" електрокара. Поліція підтвердила, що водій загинув до прибуття рятувальників.

Цей випадок викликав серйозну хвилю обговорень у китайських соцмережах і на платформах, зокрема Weibo. Користувачі запитують, чому електрокар заблокувався після аварії, і чому рятувальники не змогли відкрити двері.

Як виявилося, у багатьох сучасних електромобілях, включно з моделями Xiaomi, Tesla та інших, використовуються електроприводи дверних ручок, які автоматично висуваються або ховаються. Проте у разі втрати живлення, наприклад після зіткнення, такі двері можуть бути заблокованими.

Хоча більшість виробників передбачають механічні важелі аварійного відкриття, їх розташування часто невідоме пасажирам або недоступне зовні. Саме це, ймовірно, і завадило врятувати водія Xiaomi SU7.

Це вже друга смертельна аварія з електрокаром SU7 за останні місяці. Компанія Xiaomi Corp. поки не дала офіційного коментаря, проте після інциденту, акції виробника впали на 8,7%.

