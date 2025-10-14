"Умный" электрокар заблокировал дверь горящего авто во время аварии: что произошло с водителем (ВИДЕО)

В Китае электрокар Xiaomi SU7 заблокировал дверь во время аварии

В китайском городе Чэнду произошел трагический инцидент после крушения электрического седана Xiaomi SU7. Прохожие не смогли открыть дверь, чтобы спасти водителя из горящей машины. Из-за этого находившийся внутри человек погиб на месте.

Как сообщает китайская полиция, 13 октября 31-летний водитель по фамилии Дэн, предположительно, управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Он врезался в другой автомобиль, после чего выехал на разделительную полосу, где транспортное средство загорелось.

На видео, распространившемся в соцсетях, видно, как Xiaomi SU7 охвачен пламенем, а прохожие безуспешно пытаются открыть дверь "умного" электрокара. Полиция подтвердила, что водитель погиб до прибытия спасателей.

Этот случай вызвал серьезную волну обсуждений в китайских соцсетях и на платформах, в частности, Weibo. Пользователи спрашивают, почему электрокар заблокировался после аварии и почему спасатели не смогли открыть дверь.

Как оказалось, во многих современных электромобилях, включая модели Xiaomi, Tesla и другие, используются электроприводы дверных ручек, которые автоматически выдвигаются или прячутся. Однако в случае потери питания, например после столкновения, такая дверь может быть заблокирована.

Хотя большинство производителей предполагают механические рычаги аварийного открытия, их расположение часто неизвестно пассажирам или недоступно снаружи. Именно это, вероятно, и помешало спасти водителя Xiaomi SU7.

Это уже вторая смертельная авария с электрокаром SU7 за последние месяцы. Компания Xiaomi Corp. пока не дала официального комментария, однако после инцидента акции производителя упали на 8,7%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США родственники погибшего в "Тесле" водителя подали в суд на компанию Илона Маска из-за "эклектрокара-убийцы".

Также "Комментарии" писали, что Tesla отозвала почти полмиллиона электрокаров из-за проблем с безопасностью.