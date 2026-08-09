У Китаї люди здають свої обличчя в оренду штучному інтелекту: скільки платять

У Китаї стрімкий розвиток штучного інтелекту породив несподіваний спосіб заробітку: люди почали здавати власні обличчя в оренду для створення контенту за допомогою ШІ. Нові онлайн-платформи дозволяють користувачам ліцензувати свою зовнішність для реклами, відеоігор, серіалів і популярних мікродрам. За це вони отримують від 15 до 75 доларів.

У Китаї здають свої обличчя в оренду штучному інтелекту. Фото з відкритих джерел

Спеціалізовані сервіси у Китаї формують каталоги облич, де замовники можуть обирати людей за віком, статтю чи типажем, зокрема від "дівчини по сусідству" до "супермоделі". Власники зображень самі визначають, у яких проєктах готові брати участь, а також встановлюють вартість використання своєї зовнішності.

"Незалежно від того, чи актори та моделі ліцензують свої обличчя на нашій платформі, чи ні, штучний інтелект вже порушив правила галузі. Продаж прав на свої фотографії дає їм можливість заробляти, продовжуючи свою кар’єру офлайн", — сказав керівник операцій платформи з прав на зображення на основі штучного інтелекту New Claw Лонг Лю.

Популярність такого бізнесу пояснюється бумом ШІ-контенту. За перші три місяці 2026 року понад 95% з 128 тисяч китайських мікродрам (короткі серіали у вертикальній формі, створені для перегляду на мобільних телефонах) були створені з застосуванням штучного інтелекту.

Платформа з обличчями, які здають в оренду для ШІ-контенту

З моменту запуску в березні сканування облич, компанія ActID зареєструвала близько 800 користувачів, з яких 300 погодилися ліцензувати своє зображення для виробництва контенту за допомогою штучного інтелекту. Серед них є професійні статисти, лідери думок та люди без акторського досвіду.

"Продюсери хочуть привабливих облич на головні ролі, але їм також потрібні й такі самобутні, як люди похилого віку", — зауважує директорка з маркетингу ActID Камілла Ян.

Ціни за оренду свого обличчя штучному інтелекту коливаються від 99 до 500 юанів (від 15 до 74 доларів) за епізод, при цьому ActID бере 10% комісії.

У Китаї люди здають свої обличчя в оренду штучному інтелекту

Однак новий ринок супроводжується численними суперечками. У Китаї звичайні люди дедалі частіше знаходять свої обличчя у відео, на створення яких вони ніколи не давали згоди. Подібні випадки вже зачепили й популярних блогерів, які звинуватили платформи у незаконному використанні їхньої зовнішності. Після скарг з китайського сегменту інтернету було видалено популярні мінідраму, яка зібрала понад 40 мільйонів переглядів. Крім того, ByteDance, якій також належить китайська версія TikTok – Douyin, у 2026 році видалила понад 85 000 відео з незаконним відтворенням облич та голосів людей за допомогою штучного інтелекту.

Через це з'явилися й спеціальні сервіси, які не лише оформлюють ліцензії на використання зображення, а й відстежують незаконне копіювання облич у мережі та допомагають власникам захищати свої права через суд. Попри це, юристи попереджають про серйозні ризики. Після потрапляння біометричних даних до ШІ-систем людина може втратити контроль над тим, як її зовнішність використовуватиметься в майбутньому. За їх словами, найбільше занепокоєння викликають розмиті умови ліцензійних договорів, які не пояснюють, хто саме й з якою метою зможе використовувати цифрову копію обличчя.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що ШІ-акторка вперше отримала головну роль у великому фільмі.