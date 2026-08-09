В Китае люди сдают свои лица в аренду искусственному интеллекту: сколько платят

В Китае стремительное развитие искусственного интеллекта породило неожиданный способ заработка: люди начали сдавать собственные лица в аренду для создания контента с помощью ИИ. Новые онлайн-платформы позволяют пользователям лицензировать свой облик для рекламы, видеоигр, сериалов и популярных микродрам. За это они получают от 15 до 75 долларов.

В Китае сдают свои лица в аренду искусственному интеллекту. Фото из открытых источников

Специализированные сервисы в Китае формируют каталоги лиц, где заказчики могут выбирать людей по возрасту, полу или типажу, в частности от "девушки по соседству" до "супермодели". Владельцы изображений сами определяют, в каких проектах готовы участвовать, а также устанавливают стоимость использования своей внешности.

"Независимо от того, лицензируют ли актеры и модели свои лица на нашей платформе, или нет, искусственный интеллект уже нарушил правила отрасли. Продажа прав на свои фотографии дает им возможность зарабатывать, продолжая свою карьеру оффлайн", — сказал руководитель операций платформы по правам на изображение на основе искусственного интеллекта New Claw Лонг Лю.

Известность такого бизнеса объясняется бумом ИИ-контента. За первые три месяца 2026 года более 95% из 128 тысяч китайских микродрам (короткие сериалы в вертикальной форме, созданные для просмотра на мобильных телефонах) были созданы с применением искусственного интеллекта.

Платформа с лицами, сдающими в аренду для ИИ-контента

С момента запуска в марте сканирования лиц, компания ActID зарегистрировала около 800 пользователей, из которых 300 согласились лицензировать свое изображение для производства контента с помощью искусственного интеллекта. Среди них есть профессиональные статисты, лидеры мнений и люди без актерского опыта.

"Продюсеры хотят привлекательных лиц на главные роли, но им также нужны и такие самобытные, как пожилые люди", — замечает директор по маркетингу ActID Камилла Ян.

Цены за аренду своего лица искусственному интеллекту колеблются от 99 до 500 юаней (от 15 до 74 долларов) за эпизод, при этом ActID берет 10% комиссии.

В Китае люди сдают свои лица в аренду искусственному интеллекту

Однако новый рынок сопровождается многочисленными спорами. В Китае обычные люди все чаще находят свои лица в видео, на создание которых они никогда не давали согласия. Подобные случаи уже затронули и популярных блоггеров, обвинивших платформы в незаконном использовании их облика. После жалоб из китайского сегмента интернета были удалены популярные минидрамы, собравшие более 40 миллионов просмотров. Кроме того, ByteDance, которой также принадлежит китайская версия TikTok – Douyin, в 2026 году удалила более 85 000 видео с незаконным воспроизведением лиц и голосов людей с помощью искусственного интеллекта.

Поэтому появились и специальные сервисы, которые не только оформляют лицензии на использование изображения, но и отслеживают незаконное копирование лиц в сети и помогают владельцам защищать свои права через суд. Несмотря на это, юристы предупреждают о серьезных рисках. После попадания биометрических данных в ИИ-системы человек может потерять контроль над тем, как его внешность будет использоваться в будущем. По их словам, наибольшее беспокойство вызывают размытые условия лицензионных договоров, которые не объясняют, кто именно и с какой целью сможет использовать цифровую копию лица.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ИИ-актриса впервые получила главную роль в большом фильме.