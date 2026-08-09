В Китае люди сдают свои лица в аренду искусственному интеллекту: сколько платят

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Slava Kot
В Китае стремительное развитие искусственного интеллекта породило неожиданный способ заработка: люди начали сдавать собственные лица в аренду для создания контента с помощью ИИ. Новые онлайн-платформы позволяют пользователям лицензировать свой облик для рекламы, видеоигр, сериалов и популярных микродрам. За это они получают от 15 до 75 долларов.
В Китае сдают свои лица в аренду искусственному интеллекту. Фото из открытых источников
Специализированные сервисы в Китае формируют каталоги лиц, где заказчики могут выбирать людей по возрасту, полу или типажу, в частности от "девушки по соседству" до "супермодели". Владельцы изображений сами определяют, в каких проектах готовы участвовать, а также устанавливают стоимость использования своей внешности.
Известность такого бизнеса объясняется бумом ИИ-контента. За первые три месяца 2026 года более 95% из 128 тысяч китайских микродрам (короткие сериалы в вертикальной форме, созданные для просмотра на мобильных телефонах) были созданы с применением искусственного интеллекта.
Платформа с лицами, сдающими в аренду для ИИ-контента
С момента запуска в марте сканирования лиц, компания ActID зарегистрировала около 800 пользователей, из которых 300 согласились лицензировать свое изображение для производства контента с помощью искусственного интеллекта. Среди них есть профессиональные статисты, лидеры мнений и люди без актерского опыта.
Цены за аренду своего лица искусственному интеллекту колеблются от 99 до 500 юаней (от 15 до 74 долларов) за эпизод, при этом ActID берет 10% комиссии.
В Китае люди сдают свои лица в аренду искусственному интеллекту
Однако новый рынок сопровождается многочисленными спорами. В Китае обычные люди все чаще находят свои лица в видео, на создание которых они никогда не давали согласия. Подобные случаи уже затронули и популярных блоггеров, обвинивших платформы в незаконном использовании их облика. После жалоб из китайского сегмента интернета были удалены популярные минидрамы, собравшие более 40 миллионов просмотров. Кроме того, ByteDance, которой также принадлежит китайская версия TikTok – Douyin, в 2026 году удалила более 85 000 видео с незаконным воспроизведением лиц и голосов людей с помощью искусственного интеллекта.
Поэтому появились и специальные сервисы, которые не только оформляют лицензии на использование изображения, но и отслеживают незаконное копирование лиц в сети и помогают владельцам защищать свои права через суд. Несмотря на это, юристы предупреждают о серьезных рисках. После попадания биометрических данных в ИИ-системы человек может потерять контроль над тем, как его внешность будет использоваться в будущем. По их словам, наибольшее беспокойство вызывают размытые условия лицензионных договоров, которые не объясняют, кто именно и с какой целью сможет использовать цифровую копию лица.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ИИ-актриса впервые получила главную роль в большом фильме.