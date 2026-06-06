Штучний інтелект забирає роботу: хто масово почали звільняти

Технологічна революція, яка обіцяла створити нові можливості для бізнесу та працівників, уже призводить до протилежного ефекту. У травні американські технологічні компанії оголосили про найбільшу хвилю скорочень персоналу майже за два роки. Головною причиною цього експерти називають стрімке впровадження штучного інтелекту.

Штучний інтелект . Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Bloomberg із посиланням на дані компанії Challenger, Gray & Christmas, лише протягом травня технологічний сектор США анонсував скорочення 38 242 робочих місць. Це найвищий показник із серпня 2024 року.

За перші п'ять місяців 2026 року кількість оголошених звільнень у галузі досягла 123 653 осіб. Це більш ніж на 65% перевищує показники аналогічного періоду минулого року.

Директор з доходів Challenger, Gray & Christmas Енді Челленджер зазначає, що ринок праці стрімко змінюється під впливом нових технологій. За його словами, саме штучний інтелект сьогодні дедалі частіше стає причиною оптимізації штатів та скорочення офісних працівників.

Тенденцію підтверджують і останні рішення найбільших корпорацій. Масштабні програми скорочення персоналу вже оголосили такі гіганти, як Meta, Intuit та Cisco Systems. Компанії активно інвестують у розвиток штучного інтелекту та автоматизацію бізнес-процесів, що дозволяє скорочувати потребу у частині співробітників.

Втім, попри гучні заяви про звільнення, американський ринок праці поки не демонструє різкого зростання кількості звернень по допомогу з безробіття. Експерти пояснюють це тим, що більшість скорочень стосується висококваліфікованих офісних працівників, які поки що мають більше можливостей для пошуку нової роботи.

Однак аналітики попереджають: якщо нинішні темпи впровадження ШІ збережуться, світ може зіткнутися з масштабною трансформацією ринку праці, де штучний інтелект стане не лише помічником людини, а й її прямим конкурентом.

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