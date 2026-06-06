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Искусственный интеллект забирает работу: кто массово начали увольнять

Пока компании вкладывают миллиарды в развитие ИИ, десятки тысяч специалистов остаются без работы. Технологический рынок переживает самое масштабное сокращение за последние годы

6 июня 2026, 18:15
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Кравцев Сергей

Технологическая революция, обещавшая создать новые возможности для бизнеса и работников, уже приводит к противоположному эффекту. В мае американские технологические компании объявили о самой большой волне сокращений персонала почти за два года. Главной причиной этого эксперты называют стремительное внедрение искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект забирает работу: кто массово начали увольнять

Искусственный интеллект. Фото: из открытых источников

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные компании Challenger, Gray & Christmas, только в течение мая технологический сектор США анонсировал сокращение 38 242 рабочих мест. Это самый высокий показатель с августа 2024 года.

За первые пять месяцев 2026 года количество объявленных увольнений в отрасли достигло 123 653 человек. Это более чем на 65% больше показателей аналогичного периода прошлого года.

Директор по доходам Challenger, Gray & Christmas Энди Челленджер отмечает, что рынок труда стремительно меняется под влиянием новых технологий. По его словам, именно искусственный интеллект сегодня становится все чаще причиной оптимизации штатов и сокращения офисных работников.

Тенденцию подтверждают и последние решения крупнейших корпораций. Масштабные программы сокращения персонала уже объявили такие гиганты как Meta, Intuit и Cisco Systems. Компании активно инвестируют в развитие искусственного интеллекта и автоматизацию бизнес-процессов, что позволяет сокращать потребность в части сотрудников.

Впрочем, несмотря на громкие заявления об увольнении, американский рынок труда пока не демонстрирует резкого роста количества обращений за пособием по безработице. Эксперты объясняют это тем, что большинство сокращений касается высококвалифицированных офисных работников, которые пока имеют больше возможностей для поиска новой работы.

Однако аналитики предупреждают: если нынешние темпы внедрения ИИ сохранятся, мир может столкнуться с масштабной трансформацией рынка труда, где искусственный интеллект станет не только помощником человека, но и его прямым конкурентом.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-04/us-tech-sector-announces-most-job-cuts-in-nearly-two-years?srnd=homepage-europe
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