Штучний інтелект пішов на «перерву»: по всьому світу зафіксовано масштабний збій у роботі ChatGPT
Штучний інтелект пішов на «перерву»: по всьому світу зафіксовано масштабний збій у роботі ChatGPT

ChatGPT поза зоною досяжності: масштабний технічний збій охопив користувачів по всьому світу

3 лютого 2026, 23:29
Сьогодні ввечері по всій території України та по всьому світу користувачі популярного чат-бота ChatGPT від компанії OpenAI зіткнулися із серйозними проблемами в роботі сервісу. Масштабний збій зачепив як вебверсію, так і мобільний застосунок.

Користувачі масово повідомляють про неможливість авторизуватися в системі, раптові обриви генерації відповідей або повну відсутність реакції чат-бота на запити. При спробі скористатися сервісом часто з’являється повідомлення: "Something went wrong" (Щось пішло не так) або сповіщення про перевищення ліміту запитів, навіть у власників платних підписок.

"Ми знаємо про проблему та працюємо над її вирішенням. Наразі наші інженери досліджують причини нестабільної роботи сервісу", — повідомляють у техпідтримці OpenAI у подібних випадках на офіційній сторінці моніторингу стану системи.

Збій викликав справжній шквал реакцій у соціальних мережах, адже для багатьох користувачів ChatGPT став щоденним інструментом для роботи, навчання та програмування. "Коли ШІ "лягає", здається, що зупиняється половина офісної роботи", — жартують користувачі в мережі X (Twitter).

На даний момент точні причини збою та терміни повного відновлення доступу залишаються невідомими. Фахівці рекомендують спробувати очистити кеш браузера або скористатися VPN, проте, як свідчить практика, при глобальних інцидентах ці заходи зазвичай не допомагають до моменту виправлення помилки на боці серверів розробника.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні запроваджують систему обов’язкової верифікації терміналів супутникового зв’язку Starlink. Відповідне рішення ухвалив уряд, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Відтепер у країні зможуть працювати лише перевірені та офіційно зареєстровані термінали, усі інші — підлягатимуть відключенню.



