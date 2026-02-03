logo

Искусственный интеллект пошел на перерыв: по всему миру зафиксирован масштабный сбой в работе ChatGPT
Искусственный интеллект пошел на перерыв: по всему миру зафиксирован масштабный сбой в работе ChatGPT

3 февраля 2026, 23:29
Автор:
Недилько Ксения

Сегодня вечером по всей территории Украины и во всем мире пользователи популярного чат-бота ChatGPT от компании OpenAI столкнулись с серьезными проблемами в работе сервиса. Масштабный сбой задел как вебверсию, так и мобильное приложение.

Пользователи массово сообщают о невозможности авторизироваться в системе, внезапных обрывах генерации ответов или полном отсутствии реакции чат-бота на запросы. При попытке воспользоваться сервисом часто появляется сообщение: Something went wrong (Что-то пошло не так) или уведомление о превышении лимита запросов, даже у владельцев платных подписок.

"Мы знаем о проблеме и работаем над ее решением. Наши инженеры исследуют причины нестабильной работы сервиса", — сообщают в техподдержке OpenAI в подобных случаях на официальной странице мониторинга состояния системы.

Сбой вызвал настоящий шквал реакций в социальных сетях, ведь для многих пользователей ChatGPT стал ежедневным инструментом работы, обучения и программирования. "Когда ИИ "ложится", кажется, что останавливается половина офисной работы", — шутят пользователи в сети X (Twitter).

В настоящее время точные причины сбоя и сроки полного восстановления доступа остаются неизвестными. Специалисты рекомендуют попытаться очистить кэш браузера или воспользоваться VPN, однако, как свидетельствует практика, при глобальных инцидентах эти меры обычно не помогают к моменту устранения ошибки на стороне серверов разработчика.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине внедряют систему обязательной верификации терминалов спутниковой связи Starlink. Соответствующее решение приняло правительство, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Теперь в стране смогут работать только проверенные и официально зарегистрированные терминалы, все остальные будут подлежать отключению.



Теги:

