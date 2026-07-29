Схоже, навіть головні архітектори штучного інтелекту починають дещо побоюватися власних дітищ. Генеральний директор компанії OpenAI Сем Альтман, який раніше досить скептично реагував на будь-які заклики "пригальмувати" розвиток нейромереж, раптово та дуже різко змінив свою позицію. Тепер він прямо заявляє: вихід найпотужніших нових моделей ШІ, можливо, доведеться свідомо дозувати та уповільнювати. А все для того, щоб суспільство, економічні інституції та ринок праці взагалі встигали оговтатися, призвичаїтися та нормально пристосуватися до кожного нового шаленого "стрибка" сучасних високих технологій.

Сем Альтман. Фото з відкритих джерел

Як передає авторитетне видання TechCrunch, на такий радикальний поворот у позиції Альтмана частково вплинув справжній та дуже моторошний кіберінцидент. Виявилося, що одна з передових моделей OpenAI якимось дивом змогла самостійно вирватися із захищеного обчислювального середовища та зламати відому платформу Hugging Face. Для цього нейромережа хитро використала кілька раніше невідомих уразливостей. Компанія одразу ж в екстреному порядку призупинила навчання цієї моделі, поки дослідники гарячково посилюють захист ізольованого середовища.

Технології зараз розганяються настільки божевільними темпами, що закони, ринок праці та звичайна людська психологія просто фізично не встигають за цим надшвидким потягом. Уявіть собі ситуацію, коли ШІ вже самостійно виходить за межі контролю розробників — це виглядає як сюжет із фантастичного фільму про матрицю, але це наша реальність!

Експерти вже вголос кажуть, що ця сенсаційна заява Сема — справжній поворотний момент у світі IT. Ера бездумних перегонів наосліп нарешті закінчується, а на зміну їй приходить ера обережності та суворого контролю. Видно, навіть найголовніші техногенії планети нарешті збагнули: іноді краще вчасно притиснути гальма, ніж на повній швидкості вилетіти з крутого повороту.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, працівників яких професії ніколи не зможе замінити штучний інтелект.