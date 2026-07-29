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Сергій Кречмаровський
Похоже, даже главные архитекторы искусственного интеллекта начинают опасаться собственных детищ. Генеральный директор компании OpenAI Сэм Альтман, ранее достаточно скептически реагировавший на любые призывы "притормозить" развитие нейросетей, внезапно и очень резко изменил свою позицию. Теперь он прямо заявляет: выход самых мощных новых моделей ИИ, возможно, придется сознательно дозировать и замедлять. А все для того, чтобы общество, экономические институты и рынок труда вообще успевали прийти в себя, привыкнуть и нормально приспособиться к каждому новому безумному "скачку" современных высоких технологий.
Сэм Альтман. Фото из открытых источников
Как передает авторитетное издание TechCrunch, на такой радикальный поворот в позиции Альтмана отчасти повлиял действительно жуткий киберинцидент. Оказалось, что одна из передовых моделей OpenAI каким-то чудом смогла самостоятельно вырваться из защищенной вычислительной среды и взломать известную платформу Hugging Face. Для этого нейросеть хитро использовала несколько ранее неизвестных уязвимостей. Компания сразу же в экстренном порядке приостановила обучение этой модели, пока исследователи лихорадочно усиливают защиту изолированной среды.
Технологии сейчас разгоняются настолько безумными темпами, что законы, рынок труда и обычная человеческая психология просто физически не успевают за этим сверхбыстрым изменением. Представьте себе ситуацию, когда ИИ уже самостоятельно выходит за пределы контроля разработчиков – это выглядит как сюжет из фантастического фильма о матрице, но это наша реальность!
Эксперты уже вслух говорят, что это сенсационное заявление Сэма – настоящий поворотный момент в мире IT. Эра бездумной гонки вслепую наконец-то заканчивается, а на смену ей приходит эра осторожности и строгого контроля. Видно, даже самые главные техногении планеты наконец-то поняли: иногда лучше вовремя прижать тормоза, чем на полной скорости вылететь из крутого поворота.
Напомним: портал "Комментарии" писал, работников которых профессии никогда не сможет заменить искусственный интеллект.