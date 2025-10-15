Щур налякав ведучу у прямому ефірі: що сталося насправді (ВІДЕО)

Нещодавно в соціальних мережах поширилося відео, на якому видно, як щур раптово пробігає по передній частині новинної студії Al Jazeera під час прямого ефіру. Цей момент змусив ведучу новин різко підстрибнути від страху. Однак, як виявилося, з цим відео не все так просто.

Щур налякав ведучу. Фото з відкритих джерел

Попри те, що відео, як щур налякав ведучу у прямому ефірі заполонило соцмережі, однак з’ясувалося, що воно не справжнє.

Фактчекери Rumor Scanner провели розслідування й встановили, що це відео створене за допомогою штучного інтелекту. При детальному аналізі вони виявили низку невідповідностей, наприклад, після того, як ведуча відскакує від столу через щура, у наступному кадрі вона спокійно сідає на протилежний бік рухомого стільця.

Крім того, на інцидент відреагував продюсер і редактор новин Al Jazeera Саад Абедін, який підтвердив, що відео несправжнє. За його словами, крісло, декорації та ведуча, зображені у відео, ніколи не були частиною Al Jazeera. Також він наголосив, що працює в Al Jazeera 11 років і жодного разу не бачив щурів у студії.

Подальша перевірка ролика за допомогою платформ DeepFake-O-Meter і Hive Moderation показала високу ймовірність, що відео створене з використанням штучного інтелекту. Алгоритми розпізнали характерні спотворення текстур і рухів, які є типовими для штучних зображень від ШІ.

Таким чином, відео, яке зібрало мільйони переглядів, є ще одним прикладом того, як діпфейки можуть вводити глядачів в оману, ілюструючи, наскільки складно стає відрізнити реальність від цифрової підробки.

