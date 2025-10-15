Крыса испугала ведущую в прямом эфире: что произошло на самом деле (ВИДЕО)

Крыса испугала ведущую. Фото из открытых источников

Недавно в социальных сетях распространилось видео, на котором видно, как крыса внезапно пробегает по передней части новостной студии Al Jazeera во время прямого эфира. Этот момент заставил ведущую новостей резко подпрыгнуть от страха. Однако, как оказалось, с этим видео не все так просто.

Несмотря на то, что видео, как крыса напугала ведущую в прямом эфире, заполонило соцсети, однако выяснилось, что оно не настоящее.

Фактчекеры Rumor Scanner провели расследование и установили, что это видео создано с помощью искусственного интеллекта. При детальном анализе они обнаружили ряд несоответствий, например после того, как ведущая отскакивает от стола через крысу, в следующем кадре она спокойно садится на противоположную сторону подвижного стула.

Кроме того, на инцидент отреагировал продюсер и редактор новостей Al Jazeera Саад Абедин, подтвердивший, что видео ненастоящее. По его словам, кресло, декорации и ведущая, запечатленные в видео, никогда не были частью Al Jazeera. Также он отметил, что работает в Al Jazeera 11 лет и ни разу не видел крыс в студии.

Дальнейшая проверка ролика с помощью платформ DeepFake-O-Meter и Hive Moderation показала высокую вероятность того, что видео создано с использованием искусственного интеллекта. Алгоритмы распознали характерные искажения текстур и движений, которые типичны для искусственных изображений от ИИ.

Таким образом, видео, собравшее миллионы просмотров, является еще одним примером того, как дипфейки могут вводить зрителей в заблуждение, иллюстрируя, насколько сложно становится отличить реальность от цифрового подлога.

