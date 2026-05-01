Роботи йдуть між люди і хочуть їх замінити: у США відкрили завод гуманоїдів на 100 тисяч одиниць

Світ стоїть на порозі нової технологічної епохи – роботи-гуманоїди можуть стати звичайною частиною повсякденного життя вже найближчими роками. У США відкрили новий завод, де планують масово виробляти роботів, здатних допомагати вдома. Йдеться не про експеримент, а про масштабний запуск із тисячами пристроїв уже на старті.

Революція роботів: у США запускають масове виробництво гуманоїдів

Як повідомляють "Коментарі", про це пише Bloomberg. Норвезький стартап 1X Technologies, який підтримується OpenAI, відкрив виробничий об’єкт у Каліфорнії.

Скільки роботів планують виробляти

Новий завод розташований у місті Гейворд. Уже в перший рік компанія планує випустити до 10 тисяч гуманоїдів.

До кінця 2027 року амбітна мета – 100 тисяч роботів, що фактично означає перехід до масового виробництва.

Паралельно компанія будує ще більший завод у Сан-Карлосі, який дозволить значно розширити обсяги.

Що вміє робот Neo

Головна розробка стартапу – гуманоїд Neo, який вже доступний для попереднього замовлення.

Його вартість становить близько 20 тисяч доларів, і він уже викликав ажіотаж у соцмережах завдяки своїй схожості з людиною.

Робот створений як домашній помічник і може:

– складати білизну

– прибирати

– допомагати з побутовими завданнями

– спілкуватися з людьми

Крім того, система здатна навчатися, що відкриває можливості для значно ширшого використання.

Для чого це потрібно

У компанії розглядають гуманоїдів не лише як помічників у побуті. У майбутньому їх планують використовувати для догляду за літніми людьми.

Це може частково вирішити проблему нестачі персоналу у сфері догляду, яка стає глобальною.

Ринок робототехніки швидко розвивається, і такі проєкти можуть кардинально змінити повсякденне життя.

Якщо виробництво вдасться масштабувати, роботи можуть стати такими ж звичними, як сьогодні смартфони або побутова техніка.

Водночас експерти наголошують, що масове впровадження гуманоїдів піднімає нові питання – від безпеки до впливу на ринок праці.

