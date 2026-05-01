Работы идут к людям и хотят их заменить: в США открыли завод гуманоидов на 100 тысяч единиц

Мир стоит на пороге новой технологической эпохи – работы-гуманоиды могут стать обычной частью повседневной жизни уже в ближайшие годы. В США открыли новый завод, где планируют массово производить роботов, способных помогать дома. Речь идет не об эксперименте, а о масштабном запуске с тысячами устройств уже на старте .

Революция роботов: в США запускают массовое производство гуманоидов

Как сообщают " Комментарии ", об этом пишет Bloomberg. Норвежский стартап 1X Technologies, поддерживаемый OpenAI, открыл производственный объект в Калифорнии.

Сколько роботов планируют производить

Новый завод находится в городе Гейворд. Уже в первый год компания планирует выпустить около 10 тысяч гуманоидов.

К концу 2027 года амбициозная цель – 100 тысяч роботов , что фактически означает переход к массовому производству.

Параллельно компания строит еще более крупный завод в Сан-Карлосе, который позволит значительно расширить объемы.

Что умеет робот Neo

Главная разработка стартапа – гуманоид Neo, который уже доступен для предварительного заказа.

Его стоимость составляет около 20 тысяч долларов , и он уже вызвал ажиотаж в соцсетях благодаря своему сходству с человеком.

Робот создан как домашний помощник и может:

– складывать белье

– убирать

– помогать с бытовыми задачами

– общаться с людьми

Кроме того, система способна обучаться, что открывает возможности для более широкого использования.

Для чего это нужно

В компании рассматривают гуманоидов не только как помощников в быту. В будущем их планируют использовать для ухода за пожилыми людьми.

Это может частично решить проблему нехватки персонала в сфере ухода , которая становится глобальной.

Рынок робототехники быстро развивается, и такие проекты могут кардинально изменить повседневную жизнь.

Если производство удастся масштабировать, роботы могут стать такими же привычными, как сегодня смартфоны или бытовая техника .

В то же время эксперты подчеркивают, что массовое внедрение гуманоидов затрагивает новые вопросы – от безопасности до влияния на рынок труда.

