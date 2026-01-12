logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.53

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини HI-tech технології Роботи, «розумні» нігті та таксі без водія: чим вразила найбільша технологічна виставка-2026
commentss НОВИНИ Всі новини

Роботи, «розумні» нігті та таксі без водія: чим вразила найбільша технологічна виставка-2026

Найбільша у світі технологічна виставка показала, як виглядатиме повсякденне життя вже найближчими роками

12 січня 2026, 15:27
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У Лас-Вегасі завершилася CES 2026 – найбільша у світі виставка споживчих технологій, яка традиційно задає тренди на майбутнє. Цьогоріч захід здивував поєднанням штучного інтелекту, робототехніки та несподіваних рішень для повсякденного життя.

Роботи, «розумні» нігті та таксі без водія: чим вразила найбільша технологічна виставка-2026

CES 2026. Фото: з відкритих джерел

Однією з головних сенсацій стали надреалістичні гуманоїдні роботи компанії Realbotix, які вражають мімікою та рівнем взаємодії з людиною. Не меншої уваги привернув людиноподібний робот Boston Dynamics, який, за оцінками експертів, значно випереджає конкурентів.

Серед незвичних новинок — "розумний" манікюр iPolish, здатний змінювати колір, та GLYDE — інтелектуальна машинка для стрижки волосся. Компанія Roborock представила робот-пилосос Rover, який може самостійно підійматися сходами, продовжуючи прибирання.

Для геймерів показали FlipPad від 8BitDo — складаний геймпад, спеціально створений для мобільних ігор. Fujifilm, своєю чергою, презентувала камеру, що дозволяє знімати з естетикою фотографії від 1930-х до 2020-х років.

Серед більш розважальних рішень — "Lollipop Star", льодяник, який відтворює музику під час поїдання. Meta анонсувала нові функції для окулярів Ray-Ban Display, зокрема телесуфлер і віртуальне письмо. А Amazon продемонструвала безпілотне роботаксі Zoox, яке вже готують до масового використання.

CES 2026 показала: технології дедалі глибше інтегруються в життя, стираючи межу між фантастикою та реальністю.

Читайте також на порталі "Коментарі" — китайські вчені презентували прозорого біонічного робота-медузу, який може виконувати приховані підводні місії. Завдяки своїй формі, рухам і матеріалам пристрій майже не відрізняється від справжньої медузи, що робить його ідеальним для таємних операцій під водою.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини