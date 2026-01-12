Роботи, «розумні» нігті та таксі без водія: чим вразила найбільша технологічна виставка-2026

У Лас-Вегасі завершилася CES 2026 – найбільша у світі виставка споживчих технологій, яка традиційно задає тренди на майбутнє. Цьогоріч захід здивував поєднанням штучного інтелекту, робототехніки та несподіваних рішень для повсякденного життя.

CES 2026. Фото: з відкритих джерел

Однією з головних сенсацій стали надреалістичні гуманоїдні роботи компанії Realbotix, які вражають мімікою та рівнем взаємодії з людиною. Не меншої уваги привернув людиноподібний робот Boston Dynamics, який, за оцінками експертів, значно випереджає конкурентів.

Серед незвичних новинок — "розумний" манікюр iPolish, здатний змінювати колір, та GLYDE — інтелектуальна машинка для стрижки волосся. Компанія Roborock представила робот-пилосос Rover, який може самостійно підійматися сходами, продовжуючи прибирання.

Для геймерів показали FlipPad від 8BitDo — складаний геймпад, спеціально створений для мобільних ігор. Fujifilm, своєю чергою, презентувала камеру, що дозволяє знімати з естетикою фотографії від 1930-х до 2020-х років.

Серед більш розважальних рішень — "Lollipop Star", льодяник, який відтворює музику під час поїдання. Meta анонсувала нові функції для окулярів Ray-Ban Display, зокрема телесуфлер і віртуальне письмо. А Amazon продемонструвала безпілотне роботаксі Zoox, яке вже готують до масового використання.

CES 2026 показала: технології дедалі глибше інтегруються в життя, стираючи межу між фантастикою та реальністю.

