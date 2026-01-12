Работы, «умные» ногти и такси без водителя: чем поразила крупнейшая технологическая выставка-2026

В Лас-Вегасе завершилась CES 2026 – крупнейшая в мире выставка потребительских технологий, традиционно задающая тренды на будущее. В этом году мероприятие удивило сочетанием искусственного интеллекта, робототехники и неожиданных решений для повседневной жизни.

CES 2026. Фото: из открытых источников

Одной из главных сенсаций стали сверхреалистичные гуманоидные работы компании Realbotix, поражающие мимику и уровень взаимодействия с человеком. Не меньшее внимание привлек человекоподобный робот Boston Dynamics, который, по оценкам экспертов, значительно опережает конкурентов.

Среди необычных новинок – "умный" маникюр iPolish, способный изменять цвет, и GLYDE – интеллектуальная машинка для стрижки волос. Компания Roborock представила робот-пылесос Rover, который может самостоятельно подниматься по лестнице, продолжая уборку.

Для геймеров показали FlipPad от 8BitDo – складной геймпад, специально созданный для мобильных игр. Fujifilm, в свою очередь, представила камеру, позволяющую снимать с эстетикой фотографии от 1930-х до 2020-х годов.

Среди более развлекательных решений – "Lollipop Star", леденец, воспроизводящий музыку во время поедания. Meta анонсировала новые функции для очков Ray-Ban Display, в том числе телесуфлер и виртуальное письмо. А Amazon продемонстрировала беспилотное роботокси Zoox, которое уже готовят к массовому использованию.

CES 2026 показала: технологии все глубже интегрируются в жизнь, стирая границу между фантастикой и реальностью.

