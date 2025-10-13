Робота мрії: Google платить 600 тис. дол. на рік, щоб працівники не працювали

Отримувати зарплату та нічого не роботи — мабуть, мрія більшості працівників. Виявляється це не фантазії, а реальність — деяким працівникам Google платить по 600 тис. дол. на рік, щоб вони не працювали … на конкурентів.

Google. Ілюстративне фото

Google тримає високооплачуваних інженерів на контрактах rest and vest — буквально “відпочивай і чекай на виплати акцій”. Контракт забороняє влаштовуватись у Meta, Amazon, Apple або будь-яку іншу технологічну компанію. Логіка компанії жорстока: втрата ключового фахівця коштуватиме дорожче, ніж оплата його бездіяльності. Таку інформацію поширюють блогери в Instagram.

Таку стратегію можна назвати сучасною версією середньовічного “утримуй лицаря”. Коли король платив воїну не за війну, а за те, щоб він не воював на боці ворога. Google розуміє: один талановитий інженер у Meta може створити продукт, який забере мільярди ринкової капіталізації. Простіше заплатити 600 тис. дол. за нейтралізацію загрози, ніж ризикувати конкурентною перевагою.

Для інженерів це такі собі “золоті наручники” — працівник отримує зарплату топ-менеджера за те, що дивиться Netflix і грає у ігри. Однак кар'єра на цьому зупиняється, навички атрофуються. Це створює ризики — після декількох років такої “роботи” повернутися в активну розробку складно, адже ринок цей час розвивався, а технології змінилися. Тож працівник багатий, але професійно мертвий. Гроші без зростання перетворюються на золоту клітку.

Ця стратегія працює тільки для компаній із трильйонною капіталізацією. Google може дозволити собі тримати 100-200 "заморожених" фахівців за 60-120 млн дол. на рік — це крапля у їхньому бюджеті. Однак для стартапу або середньої компанії така стратегія неможлива. Тож, гіганти можуть не тільки наймати найкращих, а й блокувати їх використання конкурентами.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яку зарплату отримують вчителі в Україні та Європі.