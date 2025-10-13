Работа мечты: Google платит 600 тыс. долл. в год, чтобы работники не работали

Получать зарплату и ничего не работы – пожалуй, мечта большинства работников. Оказывается это не фантазии, а реальность – некоторым работникам Google платит по 600 тыс. долл. в год, чтобы они не работали… на конкурентов.

Google держит высокооплачиваемых инженеров на контрактах rest and vest – буквально "отдыхай и жди выплаты акций". Контракт запрещает устраиваться в Meta, Amazon, Apple или любой другой технологической компании. Логика компании жестока: потеря ключевого специалиста будет стоить дороже, чем оплата его бездействия. Такую информацию распространяют блоггеры в Instagram.

Такую стратегию можно назвать современной версией средневекового "удерживай рыцаря". Когда король платил воину не за войну, а за то, чтобы он не сражался на стороне врага. Google понимает: один талантливый инженер в Meta может создать продукт, который отнимет миллиарды рыночной капитализации. Проще заплатить 600 тыс. долл. за нейтрализацию угрозы, чем рисковать конкурентным преимуществом.

Для инженеров это "золотые наручники" — работник получает зарплату топ-менеджера за то, что смотрит Netflix и играет в игры. Однако карьера на этом останавливается, навыки атрофируются. Это создает риски – после нескольких лет такой "работы" вернуться в активную разработку сложно, ведь рынок в это время развивался, а технологии изменились. Так что работник богат, но профессионально мертв. Деньги без роста превращаются в золотую клетку.

Эта стратегия работает только для компаний с трехмиллионной капитализацией. Google может позволить себе держать 100-200 "замороженных" специалистов за 60-120 млн долл. в год – это капля в их бюджете. Однако для стартапа или средней компании такая стратегия невозможна. Так что гиганты могут не только нанимать лучших, но и блокировать их использование конкурентами.

