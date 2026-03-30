Невидимі солдати: США випробовують нову зброю

Корпус морської піхоти США працює над створенням нового покоління військового камуфляжу, який дозволить солдатам залишатися непомітними для безпілотників та тепловізійних систем. Розробка базується зокрема й на досвіді сучасної війни в Україні, де дрони стали одним із ключових інструментів на полі бою.

США розробляють камуфляж від тепловізорів. Фото з вдікритих джерел

Як повідомляє Defense News, Командування систем морської піхоти США шукає рішення для створення багатоспектрального камуфляжного одягу. Йдеться про спеціальні плащі або накидки, які здатні приховувати військових не лише від людського ока, а й від інфрачервоних датчиків, що використовуються у розвідувальних та ударних безпілотниках.

За вимогами США, нова система має працювати одразу у п’яти діапазонах виявлення: у видимому спектрі, ближньому інфрачервоному, короткохвильовому, середньохвильовому та довгохвильовому інфрачервоному діапазонах. Таким чином військові зможуть зменшити ризик виявлення сучасними сенсорами, якими оснащені дрони.

Крім того, американське командування має чіткі технічні вимоги. Камуфляж має робити невидимим солдата від візуального спостереження на відстані щонайменше одного кілометра. Водночас для інфрачервоних сенсорів середнього діапазону мінімальна дистанція маскування повинна становити близько п’яти кілометрів.

Розробники також отримали низку практичних вимог. Камуфляжна накидка повинна важити не більше 1,6 кілограма, а бажано до одного. Вона має повністю покривати тіло військового та одягатися поверх стандартної форми менш ніж за 15 секунд. Крім того, матеріал повинен витримувати щонайменше 50 циклів прання та до трьох місяців інтенсивного використання в польових умовах.

США не єдині, хто працює над такими технологіями. Подібні системи вже розробляють у Великій Британії, де замовили камуфляж Barracuda у шведської оборонної компанії Saab. Окремі рішення для маскування від тепловізорів створюють також українські виробники.

